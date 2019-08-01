Общество

Генпрокуратура: коррупционеры в России ценят любовь и свободуВедомости 06:46

Обе группы опрошенных больше всего ценят свободу, семью и любовь. Она подчеркнула, что у коррупционных преступников «значимость материальных ценностей была весьма невысокой». При этом меньше всего коррупционеры ценят развлечения, общественное признание и «переживание прекрасного».
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Латвийский военный заявил, что армия республики способна удивить Россию или любого другого противника в случае нападения на нее.
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Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и воздержаться безосновательных обвинений в адрес Российской Федерации.
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Представители компании Sephora отметили, что хакеры завладели данными клиентов из Малайзии, Индонезии, Таиланда, Филиппин, Новой Зеландии и Австралии.
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