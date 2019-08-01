Общество
Генпрокуратура: коррупционеры в России ценят любовь и свободуВедомости 06:46
Обе группы опрошенных больше всего ценят свободу, семью и любовь. Она подчеркнула, что у коррупционных преступников «значимость материальных ценностей была весьма невысокой». При этом меньше всего коррупционеры ценят развлечения, общественное признание и «переживание прекрасного».
Читать в источнике
Оценить46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 11:34, Ашберн
Армия и оружие
На Балтике начались учения ВМФ России «Океанский щит»
Обновлено в 06:59
Общество
В Гидрометцентре назвали погоду в России «существенно аномальной»
Синоптик добавил, что причина похолодания в полярном арктическом воздухе, который пришёл на европейскую территорию страны с Запада.
Обновлено в 10:36
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о высоких рисках заражения бешенством
В Роспотребнадзоре добавили, что в последние годы в РФ появляются новые очаги бешенства в дикой природе, увеличивается популяция безнадзорных собак и кошек в населенных пунктах.
Обновлено в 00:23
Спорт
Американская фигуристка обвинила партнера по сборной в домогательствах
Бронзовая призерка Олимпийских игр фигуристка Эшли Вагнер обвинила погибшего партнера по сборной США Джона Кафлина в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 11:21
Космос
НАСА обнаружило новую пригодную для жизни планету
Обновлено в 11:17
Политика
Путин и Трамп обсудили пожары в Сибири
"Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 21:06
Общество
Что изменилось в жизни россиян с 1 августа 2019 года
В-четвертых, в августе в стране вводится ответственность за так называемое «зарплатное рабство», то есть случаи, при которых работодатель не хочет переводить зарплаты сотрудникам на счет выбранного человеком банка.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Саперы ВСУ начали разминировать территорию у моста в Станице Луганской
Украинские саперы начали разминировать территорию, прилегающую к мосту в районе пункта пропуска «Станица Луганская», сообщили в администрации поселка.
Обновлено в 06:12
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие
Мощь Риги удивит Москву, заявил латвийский генерал
Латвийский военный заявил, что армия республики способна удивить Россию или любого другого противника в случае нападения на нее.
Обновлено в 07:32
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири
"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:49
Общество
Клаудиа Шиффер вспомнила молодость и снялась голой для обложки журнала
Клаудиа Шиффер неоднократно снималась обнаженной для обложек модных журналов в молодости.
Обновлено в 11:03
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору арбуза
В связи со скорым стартом продаж арбузов в Москве Роспотребнадзор составил рекомендации по выбору спелого плода.
Обновлено в 09:37
Авто
Представлены изображения обновленного УАЗ 469
УАЗ продлил его жизнь еще на 3 года, оформив новый сертификат на модель, а 1 марта стартовали продажи обновленной версии отечественного внедорожника.
Обновлено в 02:20
Общество
Десять холодных дней ждут москвичей в начале августа
Как говорят в Центре погоды "Фобос", температура воздуха будет меняться в диапазоне от 14 до 19 градусов.
Обновлено в 10:31
Политика
Захарова назвала выход США из ДРСМД серьезной ошибкой
Захарова отметила, что односторонний выход США из ДРСМД является серьезной ошибкой.
Обновлено в 11:20
Политика
МИД Малайзии призвал перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и воздержаться безосновательных обвинений в адрес Российской Федерации.
Обновлено вчера в 15:42
Технологии
Данные тысяч клиентов популярного магазина косметики утекли в сеть
Представители компании Sephora отметили, что хакеры завладели данными клиентов из Малайзии, Индонезии, Таиланда, Филиппин, Новой Зеландии и Австралии.
Обновлено в 05:20
Интернет
Эксперты предупредили о кибермошенниках на YouTube
Интернет-мошенники начали использовать таргетированную рекламу на YouTube для обмана российских пользователей, сообщили в пресс-службе «Лаборатории Касперского».
Обновлено в 10:49
Политика
В МИД Ирана ответили на санкции США против Зарифа
Причина, по которой введены санкции, заключается в том, что Соединенные Штаты рассматривают его "как главного представителя Ирана во всем мире", отметил он.
Обновлено в 02:18
Общество
Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
МИД РФ: Лондон признался в агрессивных намерениях в цифровой среде
Дипломат добавила, что эту тему Россия "просто так не оставит" и посольство страны в Великобритании вскоре "отметится своим комментарием".
Обновлено в 09:19
Кино
Леонардо Ди Каприо и Брэдд Питт поборются за «Оскар»
Американских актеров Леонардо Ди Каприо и Брэдда Питта могут выдвинуть на кинопремию «Оскар» за фильм роли в фильме «Однажды в Голливуде» режиссера Квентина Тарантино, сообщает Variety со ссылкой на киноэкспертов.
Обновлено в 10:40
Политика
ЕС обсудит с Россией и Украиной долгосрочный контракт на транзит газа
Между Россией, Украиной и Еврокомиссией состоится обсуждение долгосрочного контракта на транзит газа.
Обновлено в 10:34
Игры
Google Play тестирует подписку на премиальные игры и приложения
Google готовится добавить в магазин Android-приложений Google Play подписку, которая позволит без органичений и встроенных покупок пользоваться сотнями "премиальных приложений и игр".
Обновлено в 05:17