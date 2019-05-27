Общество

Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра ВладивостокаГазета.Ru 03:50

В результате сговора было заключено не менее 90 контрактов и получено по ним более 3,2 млрд рублей. После этого прокуратура подготовила иск об обращении в доход государства имущества, полученного коррупционным путем. Иск предъявляется к Пушкареву и еще восьми соответчикам.
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Генпрокуратура РФ хочет забрать у Игоря Пушкарева 3,2 миллиарда в пользу государства

КП - Владивосток09:59

Генпрокуратура хочет взыскать с экс-мэра Владивостока 3,2 миллиарда рублей

РИА Новости03:17

Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока

Газета.Ru03:50

Генеральная прокуратура России подаст иск к бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкарёву

Эхо Москвы03:31

Генпрокуратура хочет взыскать с Игоря Пушкарева и его подельников 3,2 млрд руб

Коммерсантъ13:19

Генпрокуратура РФ подготовила иск к экс-мэру Владивостока на 3,2 млрд рублей

Интерфакс - Россия03:16

Генпрокуратура намерена взыскать с бывшего мэра Владивостока 3 млрд 200 млн руб

Говорит Москва03:28
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 14:31, Ашберн
Авто

Появились первые изображения пикапа на базе LADA Vesta

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В Петербурге прошла торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 «Урал».
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Депздрав призвал родителей не разрешать детям пить энергетики из-за вреда для нервной системы

Употребление детьми до 16-17 лет кофе и энергетиков нарушает работу организма и может привести к серьезным последствиям для здоровья.
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Huawei зарегистрировала для своей ОС торговую марку Hongmeng

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Армия и оружие

Минобороны прокомментировало сообщения об изменении правил призыва

Министерство обороны прокомментировало публикацию "Известий" об ужесточении правил воинского призыва.
Обновлено в 13:30
Происшествия

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Армия и оружие

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

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Происшествия

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Из Петровского пруда в Петербурге выловили автомобиль Audi. Машина принадлежит игроку волейбольного «Зенита» Александру Волкову.
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Игорь Денисов покинул «Локомотив»

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Отрекшийся от испанского престола Хуан Карлос I заявил о желании уйти на покой

Хуан Карлос I, отрекшийся в 2014 году от испанского престола в пользу своего сына Филиппа VI, заявил о своем желании прекратить заниматься институциональной деятельностью со 2 июня.
Обновлено в 13:12
Авто

За новым кроссовером Hyundai Venue выстроилась очередь

Прием заказов на новый компактный кроссовер Hyundai Venue начался 2 мая, а продажи модели стартовали 21 числа.
Обновлено в 08:02
Экономика

Новую сеть гипермаркетов запускает в России Leroy Merlin

Французский ретейлер Leroy Merlin запускает в России новую сеть гипермаркетов «Максипро».
Обновлено вчера в 22:52
Общество

Росавиация запретила Nordwind использование двух самолетов

Росавиация запретила авиакомпании Nordwind использование двух самолетов - Airbus A321 (бортовой номер VP-BHN) и Airbus A330 (VP-BUB).
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Напомним, что уже долгое время Макар находится в ссоре с бывшей возлюбленной Фрейей Зильбер, которая родила ему ребенка в прошлом году.
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Наука

Названа главная опасность искусственного интеллекта

Искусственный интеллект (ИИ) как технология не представляет из себя что-то пугающее — опасность кроется в том, как человек будет его применять, заявил профессор Междисциплинарного центра биоэтики Йельского университета США Венделл Валлах.
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Финансы

Официальный курс евро на вторник снизился до 72,19 рубля

Официальный курс евро на вторник снизился на 13,23 копейки — до 72,1863 рубля, курс доллара уменьшился на 14,7 копейки — до 64,4636 рубля, следует из данных Банка России.
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Политика

Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о роспуске Рады

Верховный суд Украины отказал в рассмотрении иска о признании недействительным указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных парламентских выборов, сообщается на странице суда в Facebook.
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Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
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Сотовые операторы оказались не готовы к отмене роуминга в России

Три региональных сотовых оператора — чеченский «Вайнах Телеком», татарский «Твои мобильные технологии» (принадлежит «Таттелеком») и крымский «СевМобайл» — оказались не готовы к отмене внутрироссийского роуминга и не уведомили абонентов об изменениях.
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Пункты выдачи российских паспортов жителям Донбасса нашли закрытыми

Паспортные столы в Ростовской области, которые должны выдавать российские паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), не работают, сообщает «Новая газета».
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Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту

Компания «Международные авиалинии Украины» «забыла» в аэропорту Киева около 30 пассажиров рейса из украинской столицы в Одессу.
Обновлено в 12:50
Политика

Гитанас Науседа победил на президентских выборах в Литве

Экономист Гитанас Науседа избран президентом Литвы во втором туре выборов по итогам обработки данных на всех избирательных участках, соответствующие результаты обнародованы на сайте Центризбиркома.
Обновлено вчера в 23:04
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Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе

Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе.
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Киев подготовил ноту Москве по освобождению украинских моряков

Министерство иностранных дел Украины подготовило для российского внешнеполитического ведомства ноту по освобождению украинских моряков.
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По данным Mediascope (есть у РБК), самым популярным был финал первого сезона проекта в 2014 году — тогда выпуск посмотрели 6 млн телезрителей.
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Андрей Парубий, в свою очередь, решил съязвить, сказав, что Верховная рада «каждый день ощущает настрой президента на продуктивное сотрудничество».
Обновлено в 07:57
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Сборная Уругвая победила Гондурас, Украина выиграла у Катара

Сборная Уругвая одержала победу над командой Гондураса в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу (U-20).
Обновлено в 14:02
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В ФСБ допустили новые провокации со стороны Украины

"Несмотря на некоторую стабилизацию обстановки, риски аналогичных провокаций на крымском направлении сохраняются", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете" в канун Дня пограничника.
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Игорь Сергеевич Пушкарёв
Российский мэр
Российский государственный деятель. Бывший представитель от Законодательного собрания Приморского края в Совете Федерации России, заместитель председателя комиссии по делам молодёжи и спорту, член комитета по бюджету. С 18 мая 2008 года по 3 ноября 2017 года - глава администрации Владивостока.
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