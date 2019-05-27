Общество

Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра ВладивостокаГазета.Ru 03:50

В результате сговора было заключено не менее 90 контрактов и получено по ним более 3,2 млрд рублей. После этого прокуратура подготовила иск об обращении в доход государства имущества, полученного коррупционным путем. Иск предъявляется к Пушкареву и еще восьми соответчикам.
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Генпрокуратура РФ хочет забрать у Игоря Пушкарева 3,2 миллиарда в пользу государства

КП - Владивосток09:59

Генпрокуратура РФ подготовила иск к экс-мэру Владивостока на 3,2 млрд рублей

Интерфакс - Россия03:16

Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока

Газета.Ru03:50

Генеральная прокуратура России подаст иск к бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкарёву

Эхо Москвы03:31

Генпрокуратура хочет взыскать с экс-мэра Владивостока 3,2 миллиарда рублей

РИА Новости03:17

Генпрокуратура хочет взыскать с экс-мэра Владивостока Пушкарева 3,2 млрд рублей

Коммерсантъ03:57

Генпрокуратура намерена взыскать с бывшего мэра Владивостока 3 млрд 200 млн руб

Говорит Москва03:28
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 13:01, Ашберн
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Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
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Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.
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Российский государственный деятель. Бывший представитель от Законодательного собрания Приморского края в Совете Федерации России, заместитель председателя комиссии по делам молодёжи и спорту, член комитета по бюджету. С 18 мая 2008 года по 3 ноября 2017 года - глава администрации Владивостока.
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