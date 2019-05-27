Общество

Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра ВладивостокаГазета.Ru 03:50

В результате сговора было заключено не менее 90 контрактов и получено по ним более 3,2 млрд рублей. После этого прокуратура подготовила иск об обращении в доход государства имущества, полученного коррупционным путем. Иск предъявляется к Пушкареву и еще восьми соответчикам.
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Генпрокуратура подготовила иск к экс-мэру Владивостока на 3,2 млрд рублей

RT на русском04:05

Генпрокуратура хочет взыскать с экс-мэра Владивостока Пушкарева 3,2 млрд рублей

Коммерсантъ03:57

Генпрокуратура РФ подготовила иск к экс-мэру Владивостока на 3,2 млрд рублей

Интерфакс - Россия03:16

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Генпрокуратура хочет взыскать с экс-мэра Владивостока 3,2 миллиарда рублей

РИА Новости03:17

Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока

Газета.Ru03:50

Генпрокуратура намерена взыскать с бывшего мэра Владивостока 3 млрд 200 млн руб

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