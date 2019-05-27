Общество
Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра ВладивостокаГазета.Ru 03:50
В результате сговора было заключено не менее 90 контрактов и получено по ним более 3,2 млрд рублей. После этого прокуратура подготовила иск об обращении в доход государства имущества, полученного коррупционным путем. Иск предъявляется к Пушкареву и еще восьми соответчикам.
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