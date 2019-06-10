Генпрокуратура истребовала у полиции дело ГолуноваНовый Калининград.Ru вчера в 15:04

Генеральная прокуратура России потребовала предоставить ей материалы дела журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков, для проверки. Об этом сообщил ТАСС в понедельник адвокат Сергей Бадамшин.

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Евгений Фельдман для "Медузы" (CC BY 4.0) Генеральная прокуратура РФ истребовала у полиции уголовное дело корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Об этом сообщает издание «Медуза» со ссылкой на адвоката журналиста Сергея Бадамшина.

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