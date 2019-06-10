Генпрокуратура истребовала на проверку дело Ивана ГолуноваФедералПресс 14:47

"Генпрокуратура истребовала дело для проведения проверки", - сказал собеседник агентства. В понедельник журналист с адвокатами находился в ГСУ ГУ МВД по Москве, где проводились следственные действия.

с чего всё началось

Генеральная прокуратура истребовала дело для проверки специального корреспондента интернет-издания «Медузы» Ивана Голунова. Сейчас он находится под домашним арестом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Об этом рассказал «ТАСС» адвокат Сергей Бадамшин из «Правозащиты Открытки».

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