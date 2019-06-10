Генпрокуратура истребовала дело Ивана Голунова для проверкиЭхо Москвы вчера в 14:31

"Генпрокуратура истребовала дело для проведения проверки", - сказал собеседник агентства. В понедельник журналист с адвокатами находился в ГСУ ГУ МВД по Москве, где проводились следственные действия.

с чего всё началось

Ранее сообщалось, что дело передано в столичное управление МВД. Более того, источники ТАСС сегодня сообщали, что следственное управление МВД проводит с Голуновым следственные действия.

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