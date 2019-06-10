Происшествия

Генпрокуратура истребовала дело Голунова у полицииВедомости 14:43

Генеральная прокуратура России истребовала у полиции уголовное дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, передает «Медуза» со ссылкой на адвоката журналиста Сергея Бадамшина. С какой именно целью истребованы материалы, неизвестно.
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За Ивана Голунова выходят на улицу

Коммерсантъ18:13

Генпрокуратура истребовала у следствия дело Голунова

Интерфакс14:41

Адвокат сообщил об истребовании дела Голунова Генпрокуратурой

РБК15:00

Генпрокуратура потребовала предоставить ей материалы дела журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова

Эхо Москвы19:03

Адвокат: Генпрокуратура истребовала дело Голунова для проверки

RT на русском14:39

Адвокат Голунова сообщил, что Генпрокуратура истребовала дело журналиста для проверки

ТАСС14:38

Генпрокуратура истребовала дело журналиста Голунова для проверки

Говорит Москва14:46
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Транспорт

AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию

Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами.
Обновлено в 20:08
Армия и оружие

Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США

Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:21
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца

Обновлено в 00:33
Армия и оружие

Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35

Обновлено в 18:54
Общество

Египет потребовал от Великобритании вернуть бюст фараона Тутанхамона

Обновлено в 18:52
Происшествия

Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео

Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.
Обновлено в 10:00
Авто

Назначен новый гендиректор производителя Aurus

Гендиректор СП Ford Sollers и Ульяновского автомобильного завода Адиль Ширинов с 1 июня возглавил компанию ООО "Аурус", которая занимается реализацией люксового автомобиля Aurus.
Обновлено в 14:07
Гаджеты

Huawei хочет заменить Android российской ОС

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено в 21:39
Происшествия

В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена

Обновлено в 17:00
Политика

США не признают парламентские выборы в Южной Осетии

Соединенные Штаты не признают состоявшихся 9 июня выборов депутатов парламента Южной Осетии.
Обновлено в 16:51
Кино

Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077

Обновлено в 02:05
Музыка

Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Происшествия

Зеленский отреагировал на пожар в психбольнице Одессы

Ранее сообщалось, что в Одессе произошел пожар в здании психбольницы, в результате которого погибли шесть человек.
Обновлено в 20:56
Спорт

Выступающий за Россию олимпийский чемпион может вернуться в США

Двукратный олимпийский чемпион, сноубордист Вик Уайлд, выступающий за сборную России, может вернуться в США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:45
Армия и оружие

Хуситы с дронов атаковали авиабазу в Саудовской Аравии

Мятежники из йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) заявили об обстреле саудовской военной авиабазы имени короля Халеда близ йеменской границы, об этом сообщил подконтрольный им телеканал «Аль-Масира».
Обновлено в 19:49
Происшествия

Популярный мотоблогер погиб в ДТП в Подмосковье

Российский мотоблогер Артем Болдырев, автор YouTube-канала Moto nexus, погиб в ДТП на 69-м километре трассы М-4 "Дон" в Московской области.
Обновлено в 21:19
Политика

Козак заявил, что федерализацию Молдавии предложила Демпартия

По словам вице-премьера, руководитель ДПМ Владимир Плахотнюк предлагал федерализацию наряду с радикальной сменой внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 16:00
Армия и оружие

Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе

В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено в 10:28
Технологии

«Яндекс» тестирует AR-приложение про стиль и моду

Обновлено в 20:37
Общество

Какой квас в Росконтроле назвали самым вкусным

По итогам проверки самые высокие баллы получил квас брендов «Русский дар», «Очаковский» и «Никола».
Обновлено в 06:22
Технологии

Сотрудникам Intel и Qualcomm запретили общаться с коллегами из Huawei

Запрет на общение с сотрудниками Huawei ввели крупнейшие мировые технологические компании в связи с попаданием китайского производителя телекоммуникационного оборудования в «черный список» США, сообщает 10 июня Reuters.
Обновлено в 04:04
Политика

РФ призвала СБ ООН установить тотальный контроль за Косово

Ранее президент непризнанного Косово Хашим Тачи заявил, что процесс урегулирования взаимоотношений с Сербией на данный момент переживает кризис, и выразил надежду, что Приштине удастся договориться с Белградом до конца нынешнего года, писал News.ru.
Обновлено в 14:10
Происшествия

WSJ: Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ

Источник заявил, что Ким Чен Нам прилетел в Малайзию в феврале 2017 года для встречи со своим контактом в ЦРУ.
Обновлено в 20:00
Политика

Помпео от имени Трампа поздравил россиян с Днём России

Государственный секретарь США Майк Помпео от имени американского народа и президента Дональда Трампа поздравил россиян с Днём России, который отмечается 12 июня.
Обновлено в 18:00
Культура

Для восстановления картины Куинджи будет созван реставрационный совет

Чтобы определить необходимую работу, которую предстоит произвести мастерам над полотном, и подсчитать стоимость реставрации, будет создан реставрационный совет.
Обновлено в 13:45
Гаджеты

Intel бросила вызов AMD, предложила потягаться в играх и раскритиковала PCIe 4.0

Компания Intel, похоже, на выставке Е3 решила идти ва-банк. «Синий гигант» готовится бросить вызов AMD и её будущим процессорам Ryzen 3000.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора

Обновлено в 13:48
Происшествия

Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима

Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.
Обновлено в 13:24
Происшествия

Полицейский начальник, чьи подчиненные задерживали журналиста Ивана Голунова, не видит ошибок в его деле

Щиров отрицает, что является владельцем земли в Подмосковье на 70 миллионов рублей.
Обновлено в 20:04
Происшествия

Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы

После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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