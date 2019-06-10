Происшествия
Генпрокуратура истребовала дело Голунова у полицииВедомости 14:43
Генеральная прокуратура России истребовала у полиции уголовное дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, передает «Медуза» со ссылкой на адвоката журналиста Сергея Бадамшина. С какой именно целью истребованы материалы, неизвестно.
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с чего всё началось
Генеральная прокуратура России потребовала предоставить ей материалы дела журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков, для проверки. Об этом сообщил ТАСС в понедельник адвокат Сергей Бадамшин.ТАСС14:38
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