Происшествия

Генпрокуратура истребовала дело Голунова у полицииВедомости 14:43

Генеральная прокуратура России истребовала у полиции уголовное дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, передает «Медуза» со ссылкой на адвоката журналиста Сергея Бадамшина. С какой именно целью истребованы материалы, неизвестно.
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с чего всё началось

Адвокат Голунова сообщил, что Генпрокуратура истребовала дело журналиста для проверки

Генеральная прокуратура России потребовала предоставить ей материалы дела журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков, для проверки. Об этом сообщил ТАСС в понедельник адвокат Сергей Бадамшин.
ТАСС14:38

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Адвокат: Генпрокуратура истребовала дело Голунова для проверки

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ТАСС14:38

Генпрокуратура истребовала материалы дела Ивана Голунова для проверки

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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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