Происшествия

Генпрокуратура истребовала дело Голунова у полицииВедомости 14:43

Генеральная прокуратура России истребовала у полиции уголовное дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, передает «Медуза» со ссылкой на адвоката журналиста Сергея Бадамшина. С какой именно целью истребованы материалы, неизвестно.
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За Ивана Голунова выходят на улицу

Коммерсантъ18:13

Адвокат Голунова сообщил, что Генпрокуратура истребовала дело журналиста для проверки

ТАСС14:38

Адвокат сообщил об истребовании дела Голунова Генпрокуратурой

РБК15:00

Генпрокуратура истребовала у следствия дело Голунова

Интерфакс14:41

Адвокат: Генпрокуратура истребовала дело Голунова для проверки

RT на русском14:39

Генпрокуратура потребовала предоставить ей материалы дела журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова

Эхо Москвы19:03

Генпрокуратура истребовала дело журналиста Голунова для проверки

Говорит Москва14:46
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Национальная команда Испании по футболу одержала четвертую победу подряд на старте отборочного цикла Евро-2020.
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РФ призвала СБ ООН установить тотальный контроль за Косово

Ранее президент непризнанного Косово Хашим Тачи заявил, что процесс урегулирования взаимоотношений с Сербией на данный момент переживает кризис, и выразил надежду, что Приштине удастся договориться с Белградом до конца нынешнего года, писал News.ru.
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Футбол

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Митинг «За свободу Ивана Голунова» собрались провести в Москве 23 июня

В мэрию Москвы в понедельник подана заявка на проведение 23 июня митинга в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, помещенного под домашний арест по делу о наркотиках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Либертарианской партии.
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Футбол

Артем Дзюба идет за Кержаковым. Осталось всего 10 голов за сборную

Нападающий сборной России Артем Дзюба отметил, что стремится повторить бомбардирский рекорд Александр Кержакова за национальную команду.
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Хотя роман Селены и Джастина внезапно оборвался больше года назад, и с тех пор Бибер уже успел жениться на другой, Гомес, похоже, до недавнего времени все еще лелеяла надежду на воссоединение с любимым.
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В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена

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В Одессе при пожаре в психбольнице погибли шесть человек

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Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.
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Все части Ведьмака и будущую Cyberpunk 2077 продают с большой скидкой

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При диспансеризации в 2018 году у 200 тысяч граждан обнаружили рак

Во время диспансеризации в 2018 году врачи выявили у 199 тыс. человек злокачественные новообразования (910,3 случая заболеваний на 100 тыс. человек), сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава.
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Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%. Об этом сообщил член комитета по финансам Национальной ассамблеи Анхель Альварадо.
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Пенсионный фонд опробует систему автоматического поиска бедных

В восьми российских регионах протестируют автоматическую технологию, с помощью которой можно будет выявлять граждан, живущих за чертой бедности.
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У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
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Элтон Джон и звезда «Рокетмена» спели на одной сцене

Во время концерта музыкальной легенды Элтона Джона в городе Хоув в рамках прощального тура Farewell Yellow Brick Road к нему присоединился исполнитель главной роли в фильме «Рокетмен» актёр Тэрон Эджертон.
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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