Политика

Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допросИзвестия 07:56

Генпрокуратура Украины вызвала действующего президента страны Петра Порошенко на допрос. Он должен состояться во вторник, 7 мая, сообщают украинские СМИ. По данным источника издания «Українські Новини», допрос будет касаться уголовного дела о гибели людей в ходе «евромайдана».
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Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос

РБК08:27

Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос по делу о «майдане»

ТАСС07:44

Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на второй допрос по делу о Евромайдане

Коммерсантъ08:05

Порошенко вызвали на допрос по «делу евромайдана»

Интерфакс07:47

Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос

Газета.Ru07:46

Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос

РИА Новости08:15

Порошенко вызвали на допрос в генпрокуратуру Украины

Ведомости08:08
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Происшествия

41 человек погиб в авиакатастрофе в Шереметьево

Обновлено в 00:32
Политика

Песков ответил на слова Помпео о ракетных пусках КНДР

Ранее в интервью телеканалу CBS Помпео заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын решил запустить ракеты после встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла во Владивостоке 25 апреля.
Обновлено в 06:22
Наука

Древняя стела подтвердила существование библейского царя

Исследователи из Института археологии Тель-Авивского университета Исраэль Финкельштейн и Надав Нааман дали новое прочтение тексту знаменитой Стелы царя Меша, которое доказывает реальное существование библейского царя Балака.
Обновлено 03 мая в 09:19
Происшествия

При аварийной посадке в Шереметьево загорелся пассажирский самолет

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший в Мурманск, загорелся при аварийной посадке.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

Уголовное дело возбудили по факту пожара в жилом доме в Ставрополье

Обновлено в 04:38
Происшествия

На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес

Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам

Обновлено вчера в 08:16
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей

Борт вернулся в «Шереметьево» предположительно из-за удара молнии в корпус самолета.
Обновлено в 08:04
Политика

Народный депутат Украины Нестор Шуфрич отдохнул с женой в Крыму

Обновлено в 05:04
Происшествия

Грузовик с туристами упал в реку на Украине

Грузовой автомобиль с туристами упал в реку в Ивано-Франковской области Украины, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД страны.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Сотрудники Шереметьево ржали над горящим самолетом

Обновлено в 06:14
Происшествия

В Париже закрыли полицейский комиссариат из-за нашествия блох

Полицейский комиссариат 19-го района Парижа закрыт из-за нашествия блох, потребовавшего полной дезинфекции здания, сообщил профсоюз правоохранителей Alliance.
Обновлено в 07:08
Авто

Skoda объявила акционные скидки на свои модели в мае

Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес

Пресняков оправдался за отсутствие на юбилее Пугачевой

Ранее в интервью "Дни.ру" Владимир Пресняков признался: о том, что Алла Пугачева готовится к концерту, он узнал из интернета и на выступление его никто не звал.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

Обновлено в 02:50
Политика

РФ уведомила, что не будет участвовать в слушаниях по делу задержанных украинских моряков

Российская сторона уведомила Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) в Гамбурге о том, что Москва не будет участвовать в слушаниях по делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Могилу знаменитого Человека-слона нашли в Лондоне

Могилу британца Джозефа Меррика, знаменитого Человека-слона, нашли через 130 лет после его смерти.
Обновлено в 06:39
Музыка

Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима позвали в британское телешоу

Обновлено в 00:11
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о действиях пассажиров

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, совершавший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок.
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия

Мурманские мошенники пытаются нажиться на трагедии в Шереметьево

Обновлено в 04:37
Происшествия

Звезды выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево

Обновлено в 03:41
Гаджеты

Сбербанк запатентовал «умный» холодильник

Известно, что холодильник Сбербанка может следить за состоянием и количеством продуктов, находящихся в нем. Вся информация о продуктах может предаваться на смартфон пользователя.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие

МИД Венесуэлы: Каракас сможет ответить, если США решатся на вторжение

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил на пресс-конференции в Москве, что его страна готова к самым разным сценариям развития событий, в том числе и к вторжению США.
Обновлено в 05:58
Футбол

Администрация «Бутырки» поблагодарила Мамаева за пропаганду ЗОЖ

Обновлено в 07:35
Политика

США призвали Турцию прекратить буровые работы у берегов Кипра

Госдепартамент США в воскресенье призвал Турцию не вести буровые работы в исключительной экономической зоне Кипра, так как это чревато ростом напряженности в регионе.
Обновлено вчера в 19:44
Экономика

«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн

"Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн.
Обновлено в 07:54
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Политика

Климкин намерен предложить Зеленскому свою отставку

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что предложит новому президенту страны Владимиру Зеленскому уволить его с должности главы внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 05:40
Здоровье

В Челябинске директор театра четыре часа ждал «скорую помощь»

В Челябинске директор камерного театра Илья Коломейский пожаловался на работу "скорой помощи" - медики приехали на вызов только через четыре часа.
Обновлено в 06:10
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