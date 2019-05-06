Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допросИзвестия 07:56

Генпрокуратура Украины вызвала действующего президента страны Петра Порошенко на допрос. Он должен состояться во вторник, 7 мая, сообщают украинские СМИ. По данным источника издания «Українські Новини», допрос будет касаться уголовного дела о гибели людей в ходе «евромайдана».

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Происшествия При аварийной посадке в Шереметьево загорелся пассажирский самолет Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший в Мурманск, загорелся при аварийной посадке.

Происшествия Грузовик с туристами упал в реку на Украине Грузовой автомобиль с туристами упал в реку в Ивано-Франковской области Украины, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД страны.

Происшествия В Париже закрыли полицейский комиссариат из-за нашествия блох Полицейский комиссариат 19-го района Парижа закрыт из-за нашествия блох, потребовавшего полной дезинфекции здания, сообщил профсоюз правоохранителей Alliance.

Шоу-бизнес Пресняков оправдался за отсутствие на юбилее Пугачевой Ранее в интервью "Дни.ру" Владимир Пресняков признался: о том, что Алла Пугачева готовится к концерту, он узнал из интернета и на выступление его никто не звал.

Политика РФ уведомила, что не будет участвовать в слушаниях по делу задержанных украинских моряков Российская сторона уведомила Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) в Гамбурге о том, что Москва не будет участвовать в слушаниях по делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы.

Происшествия Могилу знаменитого Человека-слона нашли в Лондоне Могилу британца Джозефа Меррика, знаменитого Человека-слона, нашли через 130 лет после его смерти.

Происшествия Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о действиях пассажиров 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, совершавший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок.

Гаджеты Сбербанк запатентовал «умный» холодильник Известно, что холодильник Сбербанка может следить за состоянием и количеством продуктов, находящихся в нем. Вся информация о продуктах может предаваться на смартфон пользователя.

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Политика США призвали Турцию прекратить буровые работы у берегов Кипра Госдепартамент США в воскресенье призвал Турцию не вести буровые работы в исключительной экономической зоне Кипра, так как это чревато ростом напряженности в регионе.

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Политика Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.

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