Политика
Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против МедведчукаГазета.Ru 11:10
Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против председателя политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука по статьям "Посягательство на территориальную целостность Украины" и "Госизмена".
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с чего всё началось
"5 февраля Генеральной прокуратурой Украины по обращению народного депутата Андрея Тетерука в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении Виктором Медведчуком уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность) и ч.1 ст.111 УК Украины (госизмена)", - написала она в Facebook.ТАСС07:05
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