Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против МедведчукаГазета.Ru 11:10

с чего всё началось

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против председателя политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука по статьям "Посягательство на территориальную целостность Украины" и "Госизмена".

Интернет Facebook разрешил удалять сообщения в мессенджере В мессенджере Facebook появилась возможность удалять сообщения. На это соцсеть дает всего 10 минут после отправки.

Происшествия В Азербайджане произошло сильное землетрясение На севере Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Происшествия Пожар в ангаре на севере Москвы потушен Пожарные потушили возгорание в ангаре на севере Москвы. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Авто Кроссовер Range Rover Velar впервые обзавёлся двигателем V8 Range Rover Velar в комплектации SVAutobiography получил новый двигатель — 5-литровый V8 с компрессором на 550 л.с. Внешне автомобиль можно опознать по четырём выхлопным трубам, чёрной крыше, агрессивному переднему бамперу и 21- или 22-дюймовым колёсным дискам.

Происшествия Лидера «Коррозии металла» задержали за выступление в форме вермахта Отмечается, что лидер группы выходил на сцену в костюме, похожем на форму солдат вермахта.

Интернет Mail.ru Group выпустила защищенный браузер Atom Компания Mail.ru Group выпустила новый браузер Atom. Его отличает повышенный уровень безопасности, сообщили в пресс-службе холдинга.

Наука В Аргентине нашли останки динозавра с острыми шипами В аргентинской Патагонии найдены останки нового вида динозавра, 4 декабря сообщается на сайте Phys.org.

Политика Суд обязал Навального удалить информацию о продуктах для Росгвардии Арбитражный суд Москвы обязал блогера Алексея Навального опровергнуть распространённую информацию о поставках некачественных продуктов по завышенным ценам для Росгвардии и удалить соответствующие данные по делу крымского мясокомбината «Дружба народов» с сайта.

Происшествия В Москве задержали главу отдела центральной таможни Начальник отдела по борьбе с экономическими правонарушениями центральной оперативной таможни в Москве задержан, возбуждено уголовное дело о получении взятки, сообщил журналистам старший помощник руководителя московского межрегионального управления СК на транспорте.

Транспорт В московском метро введут систему оплаты по зонам Московский метрополитен заказал разработку новой билетной системы, при которой цена поездки будет зависеть от зоны, в которую едет пассажир.

Авто Mazda анонсировала новый кроссовер Компания Mazda анонсировала премьеру нового кроссовера на автосалоне в Женеве.

Авто Toyota выпустит Land Cruiser 300 Премьера Toyota Land Cruiser 300 - нового поколения знаменитого внедорожника - состоится осенью 2020-го, спустя 12 лет после появления "двухсотого".

Происшествия В Петербурге нашли источник неприятного запаха Напомним, несколько часов назад жители сразу нескольких районов Петербурга стали жаловаться в экстренные службы и районные администрации на неприятный запах на улицах.

Происшествия Две девочки погибли при пожаре в Красногорске Жертвами пожара в жилом доме в Красногорске стали два ребенка — девочек семи и девяти лет от роду доставили в больницу в тяжелом состоянии, но врачи не смогли их спасти, сообщили в подмосковном управлении СКР.

Происшествия В Швеции нашли украденные королевские регалии В конце июля 2018 года в середине дня из собора города Стренгнес, где похоронен Карл IX, были похищены части похоронных регалий — корона короля, держава, а также корона его жены Кристины, скончавшейся в 1625 году.

Спорт Дмитрий Логинов стал вторым российским чемпионом мира по сноуборду 19-летний спортсмен из Красноярска победил в параллельном гигантском слаломе Россиянин Дмитрий Логинов в ночь на вторник завоевал золото в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду в американском Парк-Сити.

Гаджеты Apple вернула в продажу восстановленные iPhone X по цене от $769 С сегодняшнего дня Apple начала продавать отремонтированные на заводе модели iPhone X по сниженной цене.

Общество Суд назначил новую экспертизу деятельности «Седьмой студии» Мещанский суд Москвы решил назначить новую комплексную экспертизу деятельности "Седьмой студии", передает корреспондент РИА Новости во вторник из зала Мещанского суда Москвы.