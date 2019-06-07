Политика
На Украине возбудили дело из-за идеи запрета ответного огня в ДонбассеИзвестия 10:37
Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за предложения о запрете украинским силовикам открывать ответный огонь в Донбассе. Об этом в пятницу, 7 июня, сообщил глава ведомства Юрий Луценко на своей странице в Facebook.
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