Армия и оружие
Генпрокуратура Украины возбудила дела против семи российских военныхИзвестия 07:11
Киев объявил подозрения семи российским военным в противоправных действиях против украинских моряков, которые были задержаны после незаконного вторжения в территориальные воды России в Керченском проливе. Об этом 25 февраля заявила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 08:22, Ашберн
Политика
Серебряков объяснил свои слова о разжигании Россией войн
Актер Алексей Серебряков объяснил, что он имел в виду, когда говорил о войнах, которые развязала Россия, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
На Украине задержали экс-главу Генштаба
Генерал Владимир Заман покинул пост главы Генштаба в 2014 году. Его заместитель Юрий Думанский также ушел в отставку.
Обновлено в 05:56
Политика
Bloomberg узнал о реакции Путина на арест Калви
Президент Владимир Путин считает оправданным возбуждение дела против основателя Baring Vostok Майкла Калви и менеджеров инвестфонда, сообщил Bloomberg со ссылкой на три источника.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
Эсминец США вошел в порт Одессы
Ракетный эсминец США "Дональд Кук" вошел в Одесский морской торговый порт. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Главу хабаровского отдела ФСБ избили и ограбили в центре Москвы
В центре Москвы сотрудника ФСБ избили и обокрали, передаёт 25 февраля агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Бойца Дацика выпустили на свободу в Петербурге
Скандально известный националист и MMA-боец Вячеслав Дацик выйдет на свободу в связи с истечением сроков давности по делу о так называемом "голом марше проституток", когда сотрудниц и клиентов борделя в Санкт-Петербурге заставили голыми пройтись по улице, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Обновлено в 06:40
Происшествия
В Приморье суд отпустил окунувшего школьника головой в унитаз мужчину
20 февраля родители нескольких учеников школы города Большой Камень в Приморье избили пятиклассника за то, что он издевался над их детьми, и окунули головой в унитаз.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия
Сбившего людей на Невском проспекте арестовали на два месяца
Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал на два месяца фигуранта дела о ДТП на Невском проспекте Мурада Касымова.
Обновлено в 05:50
Единоборства
Александр Емельяненко дал пощечину молодому человеку на мастер-классе
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко отвесил пощечину молодому человеку на мастер-классе.
Обновлено вчера в 07:43
Экономика
Росгидромет предупредил об ухудшении прогнозов из-за нехватки денег
Глава Росгидромета Максим Яковенко заявил, что Россия вскоре может опуститься вниз в рейтинге стран по точности предсказания погоды.
Обновлено в 06:05
Общество
Петербургские власти поздравили блокадницу с 850-летием
Пожилая жительница Пушкинского района Санкт-Петербурга получила от муниципальных депутатов открытку, где ее поздравили с "850-м юбилеем", передает "Фонтанка.ру".
Обновлено в 07:43
Политика
Правительство РФ передало «Массандру» в собственность Крыму
Напомним, что в управделами президента России "Массандра" была передана Советом министров Крыма осенью 2014 года.
Обновлено в 08:12
Экономика
Минпромторг возобновит программу «Первый автомобиль»
Обновлено в 08:09
Экономика
Малообеспеченные пенсионеры получат дополнительные соцвыплаты
Правительство России рассмотрит законопроект о дополнительных социальных доплатах для малообеспеченных пенсионеров сверх величины прожиточного минимума.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Взрыв прогремел в Макеевке в Донбассе
Обновлено в 03:45
Происшествия
Суд выписал старшую сестру Хачатурян из бабушкиной квартиры
Бутырский суд Москвы удовлетворил иск бабушки сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, которая просила выписать старшую девушку - Крестину - из квартиры.
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес
Алибасов опроверг информацию об инфаркте у Федосеевой‐Шукшиной
Музыкант и продюсер Бари Алибасов опроверг информацию об инфаркте у своей супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Обновлено в 01:45
Политика
ЕС продлил санкции и оружейное эмбарго в отношении Белоруссии
ЕС продлил на один год эмбарго на поставки оружия Белоруссии, а также санкции в отношении четырех физлиц, сообщил в понедельник Совет ЕС.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Директор московской школы попала в больницу после избиения
Директор московской школы №2109 Любовь Егорова, пострадавшая в конфликте с братом своей сотрудницы, госпитализирована, ее жизни ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в столичном департаменте образования.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
Россия безвозмездно поставила Таджикистану средства ПВО на $9 млн
В Минобороны РФ рассказали, что Россия безвозмездно поставила в Таджикистан очередную партию продукции военного назначения на сумму $9 млн (603 млн рублей).
Обновлено в 07:34
Политика
Партия социалистов победила на выборах в Молдавии
Обновлено в 05:14
Финансы
Официальный курс евро на вторник снизился до 74,09 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 24,56 копейки - до 74,0876 рубля, курс доллара уменьшился на 25,67 копейки - до 65,2582 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 04:42
Общество
Прокуратуре не удалось запретить картину Васи Ложкина
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
Новейший украинский вездеход сломался в ходе военных учений
Новейший украинский военный вездеход КрАЗ-7634НЕ, разрекламированный Киевом на выставке в Абу-Даби, сломался на учениях ПВО.
Обновлено в 07:43
Политика
Евросоюз призвал избегать военного вмешательства в дела Венесуэлы
На фоне усиления кризиса вокруг попыток силовой доставки гуманитарной помощи в Венесуэлу представитель внешнеполитической службы Европейского союза Майя Косьянчин призвала избегать реализации любого сценария, предусматривающего военное вмешательство в дела Венесуэлы.
Обновлено в 07:10
Футбол
Миллер представил «Зениту» новых руководителей
Обновлено в 07:47
Спорт
Погорилая хочет видеть на чемпионате мира Константинову
Бронзовый призер чемпионата мира–2016 по фигурному катанию Анна Погорилая рассказала, кого стоит включить в заявку на чемпионат мира, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Здоровье
Россия в рейтинге здоровых стран оказалась между Кабо-Верде и Вануату
Россия расположилась на 95-м месте, на пять строк выше, чем годом ранее. На соседних строчках оказались Кабо-Верде (94) и Вануату (96).
Обновлено в 03:36
Политика
Зампреды правления «Газпрома» Медведев и Голубев покидают компанию
Заместители председателя правления "Газпрома" Александр Медведев и Валерий Голубев освобождены от своих должностей, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:59