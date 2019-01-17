Политика
Адвокат Вышинского заявил, что обыск у него дома завершилсяРИА Новости 06:44
Обыск дома в Киеве у адвоката, защищающего руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, завершился, сообщил сам защитник Андрей Доманский.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 07:05, Ашберн
Политика
Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев
Обновлено вчера в 23:40
Спорт
Логинов стал пятым в спринте на этапе КМ в Рупольдинге
В немецком Рупольдинге стартовал пятый этап Кубка мира по биатлону, он открылся мужской спринтерской гонкой на 10 км. Победителем стал норвежец Йоханнес Бе, лучший из россиян Александр Логинов показал пятый результат.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Во французском университете произошли взрывы
В кампусе университета Лиона во Франции прогремело несколько взрывов. Очевидцы публикуют видеозаписи с места происшествия.
Обновлено в 06:24
Интернет
В Сети распространяется неудаляемый вирус-шифровальщик
В Сети обнаружили активно распространяющийся неудаляемый вирус-шифровальщик Djvu.
Обновлено в 03:56
Гаджеты
Motorola возродит культовую раскладушку RAZR
Компания Motorola намерена возобновить выпуск знаменитой модели RAZR, которая получит сгибающийся экран.
Обновлено вчера в 17:33
Происшествия
Убийцам фигуриста Дениса Тена дали по 18 лет колонии
Обновлено в 06:40
Авто
В Казахстане создадут отечественный автомобильный бренд
По предварительной информации, в создании казахского автомобильного бренда будет участвовать китайский автогигант Jac уже заинтересовалась в создании казахстанского бренда.
Обновлено в 03:59
Авто
Geely выпустили новый кроссовер FY11
В скором времени в Китае выпустят обновленный кроссовер Geely, который выполнен на базе шведской модели Volvo XC40.
Обновлено в 05:01
Космос
«Лунный росток» погиб от холода
Хлопковое семя, высаженное китайским зондом "Чанъэ-4" на обратную сторону Луны, погибло, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на агентство "Синьхуа".
Обновлено в 04:16
Происшествия
Сбивший спортсменку на переходе краснодарский судья подал в отставку
Обновлено в 06:01
Кино
Умер последний фронтовой оператор Борис Соколов
В Москве ушел из жизни последний советский оператор документального кино, ветеран Великой Отечественной войны Борис Соколов.
Обновлено в 06:30
Общество
В Москве блогеры перекрыли Новый Арбат для съемок клипа
Столичный главк ГИБДД начал проверку после публикации видео, во время съемок которого блогеры Давид Манукян и Карина Лазарьянц перекрыли три полосы Нового Арбата, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 05:42
Происшествия
Учительница из Тольятти объяснила, почему ударила девочку на уроке
Обновлено в 06:39
Общество
Читинский депутат предложила отключать по ночам свет у малоимущих
Депутат Читинской городской думы Екатерина Борисова предложила на ночь отключать электричество в неблагоустроенных бараках, сообщает "Чита.ру".
Обновлено в 06:33
Авто
За последний месяц в России 26 компаний подняли цены на автомобили
Как отмечается, большинство автомобильных компаний переписали цены на свои автомобили после 1 января и только шесть марок изменили ценник в декабре.
Обновлено в 04:06
Происшествия
В Перми ликвидировали пожар в бизнес-центре
Пожар в бизнес-центре "Бажов" в Перми ликвидирован на площади 20 квадратных метров, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 05:48
Политика
Высланную из РФ украинскую журналистку Бойко арестовали на Украине
Украинскую журналистку Елену Вищур (Бойко), которую сегодня выдворили с территории Российской Федерации, арестовал украинский суд в Харькове.
Обновлено вчера в 12:07
Политика
Дерипаска подал в суд на Зюганова
Предприниматель Олег Дерипаска подал иск в отношении лидера КПРФ Геннадия Зюганова.
Обновлено в 03:38
Авто
Кроссовер Datsun для России построят на базе Duster
Компания Datsun может выпустить в России две новые модели – кроссовер (на базе Renault Duster) и еще один легковой автомобиль.
Обновлено в 03:29
Политика
В Хакасии рассказали о причинах увольнения экс-замминистра финансов
Бывший заместитель министра финансов Хакасии Галина Спиридонова покинула пост из-за окончания срока контракта, а не из-за истории с премиями, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главы республики Ирина Бутенко.
Обновлено в 04:22
Происшествия
В ГУМе женщина насмерть подавилась едой
Обновлено в 05:25
Авто
McLaren представил спорткар 600LT Spider
Концерн из Уокинга представил свой новый спорткар 600LT Spider, который должен в скором времени поступить в продажу ограниченным тиражом.
Обновлено в 02:14
Наука
Кассовые чеки крайне опасны для здоровья, выяснили ученые
Химикат, содержащийся в бумаге для печати чеков, способствует развитию целого ряда заболеваний.
Обновлено в 06:01
Транспорт
Мэр Саратова проехался на маршрутке и пожаловался на грубого водителя
Исаев на фоне проблем с уборкой снега на дорогах города 9 января добирался на работу на общественном транспорте и немного опоздал на запланированный в мэрии брифинг.
Обновлено в 01:43
Наука
Учёные рассказали о простом способе улучшить память и работу мозга
Учёные из США рассказали о действенном способе улучшить память и другие когнитивные функции мозга.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Пираты потребовали выкуп за захваченных российских моряков
Пираты требуют денежный выкуп за возвращение захваченных в Гвинейском заливе российских моряков. Конкретная сумма при этом не называется.
Обновлено в 03:34
Политика
Роскомнадзор повторно запросил у Би-би-си сведения о соблюдении закона
Роскомнадзор направил Би-би-си повторный запрос о предоставлении дополнительных документов, подтверждающих ограничение иностранного контроля за СМИ.
Обновлено в 05:30
Авто
Новый кроссовер Chevrolet Tracker рассекречен до премьеры
Компания Chevrolet готовит к премьере новое поколение мини-внедорожника Tracker.
Обновлено вчера в 03:08
Космос
Россия изготовила пять ракет для запуска спутников OneWeb
Пять из 21 заказанной ракеты "Союз-2" изготовлено для запусков британских спутников OneWeb, сообщил на пресс-конференции гендиректор ракетно-космического центра "Прогресс" (предприятие-разработчик этого аппарата) Дмитрий Баранов.
Обновлено в 05:30
Гаджеты
В Сети появилось фото флагманского смартфона Samsung Galaxy S10+
Обновлено в 02:37