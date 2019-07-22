Политика

Генпрокуратура Украины объяснила «исчезновение» Луценко отпускомКоммерсантъ 10:46

Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов заявил, что господин Луценко «куда-то исчез», а его обязанности выполняет его заместитель Дмитрий Сторожук.
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Адвокат Януковича рассказал об исчезновении генпрокурора Украины

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