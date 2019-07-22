Политика
Генпрокуратура Украины объяснила «исчезновение» Луценко отпускомКоммерсантъ 10:46
Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов заявил, что господин Луценко «куда-то исчез», а его обязанности выполняет его заместитель Дмитрий Сторожук.
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Гаджеты
Смартфоны Lenovo возвращаются в Россию
Китайский производитель подписал соглашение о дистрибуции мобильных устройств с компанией Mobilidi (входит в холдинг RDC Group; дистрибутор китайских брендов смартфонов Xiaomi и Hisense).
Обновлено в 09:13
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Экономика
Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений
Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Гражданскую активистку убили в Петербурге
Обновлено в 14:32
Культура
В Москве прошел фестиваль славянской культуры «Русское поле»
20 июля в в московском парке Коломенское прошел фестиваль славянской культуры «Русское поле».
Обновлено вчера в 10:34
Политика
Медведев освободил замруководителя Ростуризма от должности
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Николая Королева от должности заместителя руководителя Росутризма по его просьбе, следует из распоряжения правительства, опубликованного на сайте кабинета министров.
Обновлено в 13:40
Общество
ФСИН попросила профинансировать повышение зарплат сотрудникам
В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) попросили у Минфина России о выделении дополнительного финансирования для увеличения зарплат сотрудникам младшего и среднего звена.
Обновлено в 13:38
Здоровье
Диетолог назвала продукт для борьбы со стрессом
Молодой зеленый горошек оказывает положительное влияние на нервную систему и повышает устойчивость организма к стрессу, рассказала Агентству городских новостей "Москва" главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Обновлено в 04:38
Музыка
Сергей Шнуров признался, что все в жизни делает ради денег
Обновлено в 08:34
Путешествия
Авиакомпания «Победа» запустила собственного туроператора
Туроператор «Победы» начал работать с 22 июля.
Обновлено вчера в 18:04
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено в 10:01
Политика
Партия Зеленского может получить большинство в Верховной раде
Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду, и впервые в новейшей истории Украины у одной партии, скорее всего, будет большинство, позволяющее сформировать правительство.
Обновлено в 05:53
Политика
Будут казнить: иранские силовики арестовали 17 шпионов ЦРУ
Сенатор поддел британцев По информации иранских силовиков, арестованные работали на Центральное разведывательное управление США.
Обновлено в 03:41
Футбол
В Госдуму внесли законопроект о продаже пива на стадионах
В Госдуму внесён проект закона, разрешающий розничную продажу пива на стадионах, пишет РИА Новости.
Обновлено в 09:35
Кино
«Мстители: Финал» назван самым кассовым фильмом в истории
Фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в мировой истории, сообщают «Известия».
Обновлено в 05:55
Экономика
Beluga Group в I полугодии сохранила отгрузки алкоголя на прошлогоднем уровне
Отгрузки Beluga Group, одного из крупнейших в России производителей водки, в первом полугодии 2019 года сохранились на уровне прошлого года и составили 5,6 миллиона декалитров, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 11:53
Происшествия
BlaBlaCar подтвердил, что машинист поезда прокатил пассажира в кабине
Сервис BlaBlaCar подтвердил информацию о том, что один из их пользователей домчал из Петербурга в Москву в кабине машиниста поезда.
Обновлено в 07:21
Спорт
Российские рапиристки завоевали золото чемпионата мира по фехтованию
В финале командных соревнований на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в венгерском Будапеште, российские рапиристки победили национальную команду Италии со счетом 43:42.
Обновлено в 14:05
Общество
Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет
Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено в 13:43
Кино
Минкульт выделит деньги на новые серии «Веселой карусели» и «Умки»
Министерство культуры выделит деньги на создание новых эпизодов мультфильмов «Веселая карусель», «Приключения Пети и волка» и «Умка».
Обновлено в 13:39
Футбол
Изначально «Краснодару» при жеребьевке ЛЧ выпало киевское «Динамо»
Изначально краснодарцам выпало киевское «Динамо», но жеребьевку пришлось переиграть, так как УЕФА разводит российские и украинские клубы в еврокубках из-за политического конфликта между странами.
Обновлено в 07:07
Политика
Соратник Ельцина ответил на сообщения о планах по продаже Карелии
Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев, в свою очередь, назвал сообщения о планах России по продаже Карелии "бредом сивой кобылы".
Обновлено в 13:10
Здоровье
Названо самое полезное для здоровья мороженое
У мороженого есть как полезные, так и вредные свойства, заявила ведущий научный сотрудник НИИ питания РАН Ольга Григорьян.
Обновлено вчера в 19:47
Шоу-бизнес
Александр Толмацкий назвал жену Децла «негодяйкой» в день его рождения
Александр Толмацкий в день рождения Децла назвал его жену "негодяйкой". Так он написал в посте по случаю дня рождения сына.
Обновлено в 13:01
Политика
WP: Huawei тайно помогла КНДР создать беспроводную сеть
Американская газета The Washington Post заподозрила китайскую компанию Huawei в том, что она «тайно помогла властям КНДР создать беспроводную сеть».
Обновлено в 12:41
Политика
Регионала Александра Ефремова выпустили из СИЗО
Сегодня, 22 июля, бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова, которого подозревали в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, отпустили под домашний арест.
Обновлено в 11:07
Происшествия
Движение по Северной железной дороге закрыли из-за ЧП в Коми
Продажа билетов с 22 по 26 июля на направления Северной железной дороги закрыта из-за происшествия на станции Керки.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
В Британии признали неспособность флота защитить интересы страны
Замминистра обороны Великобритании Тобиас Элвуд признал, что британские ВМС не способны защищать интересы Соединенного Королевства во всем мире, пишет газета The Times.
Обновлено в 11:36