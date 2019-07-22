Политика

Генпрокуратура Украины объяснила исчезновение ЛуценкоГазета.Ru 11:38

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила, что он никуда не исчезал, а отправился в "официальный отпуск".
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Генпрокуратура Украины объяснила исчезновение Луценко

Газета.Ru11:38

Генпрокуратура Украины объяснила «исчезновение» Луценко

РБК09:22

Адвокат Януковича рассказал об исчезновении генпрокурора Украины

РЕН ТВ07:34

Генпрокуратура Украины объяснила исчезновение Луценко

РИА Новости08:10

Юрист Януковича сообщил об исчезновении генпрокурора Украины

Вести.Ru07:40

В Генпрокуратуре Украины опровергли данные об «исчезновении» Луценко

RT на русском08:29

Юрист Януковича сообщил об исчезновении генерального прокурора Украины

ТАСС07:32
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Глобальная битва развернулась на Украине за места в Верховную раду. Сейчас по всей стране продолжают подсчет голосов.
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Рейтинг Mastercard Global Destination Cities ранжирует 200 городов на основе исследований третьих сторон и собственного анализа в зависимости от общего числа приехавших из-за рубежа путешественников и от объемов потраченных ими средств в 2018 году, а также дает прогнозы относительно роста числа гостей и объема пассажиропотока.
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Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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Изначально краснодарцам выпало киевское «Динамо», но жеребьевку пришлось переиграть, так как УЕФА разводит российские и украинские клубы в еврокубках из-за политического конфликта между странами.
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FINA вынесла предупреждение Хортону из-за бойкота на награждении

Международная федерация плавания (FINA) вынесла предупреждение австралийскому пловцу Маку Хортону и его команде из-за поведения спортсмена во время награждения по итогам дистанции 400 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
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Власти США ввели санкции в отношении компании из КНР за покупку нефти у Ирана.
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При осмотре машины в багажнике был найден мужчина 1984 года рождения. Его госпитализировали с многочисленными побоями.
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В результате аварии, случившейся во Франции, крутой супергеройский автомобиль за 1 млн фунтов стерлингов (78,5 млн руб.) буквально развалился на части.
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В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем

На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.
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