с чего всё началось

Уже сегодня руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского могут выпустить из заключения. Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в своем Facebook.

Вышинский может выйти на свободу: Генпрокуратура Украины

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Авто Lada 4x4 Bronto получит рестайлинг Известно, что внедорожник получит сразу несколько новых элементов, однако на картинке можно увидеть лишь решетку радиатора с интересным «гипнотическим» узором.

Гаджеты Honor 9X Pro не очень сильно отличается от Honor 9X Следом за Honor 9X в базе данных китайского регулятора TENAA появился и смартфон Honor 9X Pro, в результате чего мы, наконец, может сложить практически финальное мнение об этом устройстве.

Футбол Фанаты «Ростова» попросили РПЛ перенести домашние матчи Группа активных фанатов "Ростова" написала письмо на имя президента РПЛ Сергея Прядкина с просьбой проводить домашние матчи в более раннее время, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

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Политика Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и Донбасса По мнению директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, только после выборов в Верховную раду возможно снятие блокады с Крыма, передает RT.

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Политика Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков Очередное заседание суда по делу Вышинского проходило через четыре дня после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в ходе которого, как отмечали в Кремле, было заявлено о продолжении работы на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам.

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