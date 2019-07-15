Политика
Вышинский может выйти на свободу: Генпрокуратура УкраиныНезависимое телевидение Севастополя 04:55
Уже сегодня руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского могут выпустить из заключения. Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в своем Facebook.
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с чего всё началось
Предположение о том, что руководителя РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского, возможно, выпустят из СИЗО, Сарган озвучила на своей странице в Facebook.Телеканал 360°04:02
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 11:53, Вашингтон
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