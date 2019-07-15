с чего всё началось

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого Киев обвиняет в госизмене и незаконном обороте оружия, может быть освобожден уже сегодня. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Лариса Сарган.

Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня

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