Политика
Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодняРоссийская газета 04:04
Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого Киев обвиняет в госизмене и незаконном обороте оружия, может быть освобожден уже сегодня. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Лариса Сарган.
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Предположение о том, что руководителя РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского, возможно, выпустят из СИЗО, Сарган озвучила на своей странице в Facebook.Телеканал 360°04:02
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В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинский может выйти на свободу в понедельник
Комсомольская правда04:02
Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 05:47, Вашингтон
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