Политика

Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодняРоссийская газета 04:04

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого Киев обвиняет в госизмене и незаконном обороте оружия, может быть освобожден уже сегодня. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Лариса Сарган.
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Предположение о том, что руководителя РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского, возможно, выпустят из СИЗО, Сарган озвучила на своей странице
 в Facebook.
Телеканал 360°04:02

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