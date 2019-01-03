Происшествия
Генпрокуратура Саудовской Аравии потребовала казнить убийц Хашогги
Генпрокуратура Саудовской Аравии потребовала казнить убийц ХашоггиBFM.ru07:24
Генпрокуратура Саудовской Аравии потребовала казнить пятерых подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашогги. Такое заявление сделал представитель ведомства в Эр-Рияде, где сегодня прошло первое заседание уголовного суда по этому делу, передает ТАСС. Все представшие перед судом имели адвокатов.
BFM.ru07:24
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Происшествия
Франция выдала России бывшего министра финансов Подмосковья
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве и растрате, экстрадирован из Франции в Россию.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске возросло до 11
Напомним, рано утром 31 декабря в 10-этажном жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа, после которого последовало обрушение одного из подъездов.
Обновлено вчера в 00:11
Происшествия
В Ставрополье произошел хлопок газа в жилом доме
Хлопок газа произошел в жилом доме в станице Ессентукской в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Обновлено в 07:54
Происшествия
В Киеве избит авиаконструктор ОКБ Антонова, создававший «Мрию»
В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на телевизионную службу новостей украинского телеканала "1+1", сообщает, что стражами порядка избит один из создателей тяжелых советских самолетов Ан-74 и Ан-225 "Мрия", 81-летний Виктор Ковальский.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Китае
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в четверг в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает Главное сейсмологическое управление КНР.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия
В Красноярске аварийно сел самолет из Благовещенска
Самолет Boeing-767 авиакомпании Pegas Fly, следовавший из Благовещенска в Москву, совершил вынужденную посадку из-за технических неполадок в Красноярске.
Обновлено в 08:22
Происшествия
В Киеве одним ударом убили сотрудника президентской охраны
В Киеве в ночь со 2 на 3 января убили сотрудника Управления государственной охраны Украины, пишет местное издание "Вести".
Обновлено в 08:11
Происшествия
Обвиняемые в убийстве фигуриста Тена в суде не признали вину
Один из обвиняемых по делу об убийстве казахстанского фигуриста, олимпийского призера Дениса Тена Арман Кудайбергенов в ходе начавшегося в четверг судебного процесса признался в краже зеркал с машины спортсмена, но отрицает вину в убийстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 01:38
Происшествия
На западе Москвы потушили пожар в гаражном комплексе
Пожар в нескольких гаражах на площади 100 квадратных метров на западе Москвы ликвидирован, сообщили в четверг в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Грузии шесть человек умерли от свиного гриппа за месяц
Шесть человек умерли в Грузии от "свиного гриппа" за месяц, сообщил глава Центра по контролю заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Вспышка менингококковой инфекции зафиксирована в Башкирии
По данным пресс-службы, девочка с признаками менингококковой инфекции поступила в центральную районную больницу Янаула 1 января.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Около Белого дома задержали мужчину за попытку подарить Трампу виски
Житель Канады Янни Джорджопулос зашел в зону безопасности Белого дома и был в итоге задержан.
Обновлено в 03:28
Происшествия
В Москве в ДТП с маршруткой пострадали девять человек
Обновлено в 02:16
Происшествия
Женщина ударила ножом посетительницу кафе в Москве
В кафе на Донецкой улице в Москве между двумя посетительницами заведения произошел конфликт, в результате которого одна из женщин ударила ножом другую.
Обновлено в 00:52
Происшествия
Глава Магнитогорска прокомментировал слухи о связи взрыва в доме и автомобиле
Мэр Магнитогорска Сергей Бердников прокомментировал заявления о том, что взрыв газа в многоквартирном доме и автомобиле якобы связаны между собой.
Обновлено в 07:07