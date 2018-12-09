Брать взятки в России в 2018 году стали почти на десять процентов чаще, чем в прошлом, в первую очередь в Москве и Подмосковье, а также на Кубани, сообщила Генпрокуратура. В воскресенье, 9 декабря, отмечается Международный день борьбы с коррупцией.

В России стали чаще брать взятки

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