Общество

В России стали чаще брать взятки
РИА Новости
вчера в 18:29

Брать взятки в России в 2018 году стали почти на десять процентов чаще, чем в прошлом, в первую очередь в Москве и Подмосковье, а также на Кубани, сообщила Генпрокуратура. В воскресенье, 9 декабря, отмечается Международный день борьбы с коррупцией.
РИА Новостивчера в 18:29

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В Генпрокуратуре заявили о росте коррупции

Газета.Ru01:08

Главные новости к утру 9 декабря

Коммерсантъвчера в 23:07

Генпрокуратура: в России стали брать взятки на 10 процентов чаще, чем в 2017 году

Вести.Ruвчера в 20:08

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РБКвчера в 19:57

Брать и давать взятки в России стали чаще

News.ruвчера в 19:20

В России стали чаще брать взятки

РИА Новостивчера в 18:29

Генпрокуратура: число взяток в России увеличилось примерно на 10%

Дождьвчера в 21:10
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