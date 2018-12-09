Общество
Брать взятки в России в 2018 году стали почти на десять процентов чаще, чем в прошлом, в первую очередь в Москве и Подмосковье, а также на Кубани, сообщила Генпрокуратура. В воскресенье, 9 декабря, отмечается Международный день борьбы с коррупцией.
РИА Новостивчера в 18:29
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Генпрокуратура: в России стали брать взятки на 10 процентов чаще, чем в 2017 году
Вести.Ruвчера в 20:08
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