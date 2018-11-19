Политика
Генпрокуратура: Магнитский мог быть отравлен в интересах Браудера
Генпрокуратура: Магнитский мог быть отравлен в интересах БраудераГазета.Ru09:05
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве сообщников основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. В их организмах были найдены следы химического вещества с соединениями алюминия, сообщили в Генпрокуратуре РФ.
Газета.Ru09:05
с чего всё началось
Сам Уильям Браудер заявил, что считает выдвинутые против него обвинения «кафкианскими по меньшей мере» и написал у себя Twitter, что «актом Магнитского действительно ударил в самый нерв».Коммерсантъ05:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 21:41, Ашберн
Политика
Американские сенаторы призвали не выбирать россиянина главой Интерпола
Группа американских сенаторов, состоящая из четырёх человек, призвала администрацию президента США Дональда Трампа и генассамблею Интерпола выступить против кандидатуры Александра Прокопчука, который является одним из кандидатов на должность главы организации.
Обновлено в 21:33
Политика
Дочь Трампа использовала личную почту для служебной переписки
Обновлено в 21:27
Политика
Путин обсудил на совещании планы выхода США из ДРСМД
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по военной тематике в понедельник предложил обсудить шаги Москвы в связи с намерением США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 20:06
Политика
Министры обороны стран ЕС поддержали создание общей разведшколы
В Брюсселе состоялось заседание министров обороны стран-членов ЕС. На этой встрече был одобрен проект создания общей разведшколы.
Обновлено в 21:35
Политика
ЕС пригрозил «целевыми мерами» из-за ситуации в Азовском море
В ближайшее время Евросоюз может рассмотреть конкретные меры в связи с ситуацией в Азовском море, об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
Обновлено в 21:24
Политика
Завершилось строительство морской части «Турецкого потока»
Обновлено в 21:36
Политика
Белый дом вернул аккредитацию журналисту CNN
Журналисту телеканала CNN Джиму Акосте вернули пропуск в Белый дом, но ввели новые правила поведения для представителей СМИ во время пресс-конференций президента, пишет CNN.
Обновлено в 20:17
Политика
Саудовский принц может лишиться престола из-за дела Хашкаджи
Обновлено в 21:29
Политика
Иран назвал Россию прекрасным торговым и политическим партнером
Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия может перейти на расчеты с Ираном в нацвалютах.
Обновлено в 21:07
Армия и оружие
Военные США на границе с Мексикой вернутся домой к Рождеству
Военнослужащие из США, которые находятся на юго-западной границе с Мексикой, вернутся домой к Рождеству.
Обновлено в 21:10
Политика
В отношении Браудера возбудили новое уголовное дело
В России возбудили уголовное дело о создании преступного сообщества в отношении британского финансиста, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.
Обновлено в 15:21
Политика
Де Мистура рассчитывает, что КС Сирии удастся собрать в декабре
Спец посланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура рассчитывает, что Конституционный комитет Сирии, который пока так и не сформирован, удастся собрать на встречу в декабре этого года.
Обновлено в 20:56
Политика
Трамп встретил главную рождественскую елку в Белом доме
Ель высотой почти 6 м доставили из Северной Каролины. Она будет стоять в Голубой комнате Белого дома.
Обновлено в 21:02
Политика
Рогозин не исключил встречи с Илоном Маском
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключил встречи с американским бизнесменом Илоном Маском в ходе поездки в США.
Обновлено в 18:43
Армия и оружие
Пентагон: российские комплексы С-300 не влияют на операции США в Сирии
Представитель Пентагона Эрик Пахон заявил РИА Новости, что размещение в Сирии российских комплексов С-300 не влияет на операции США в этом регионе.
Обновлено в 20:00