Политика

Генпрокуратура: Магнитский мог быть отравлен в интересах Браудера
Газета.Ru
09:05

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве сообщников основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. В их организмах были найдены следы химического вещества с соединениями алюминия, сообщили в Генпрокуратуре РФ.
Газета.Ru09:05
с чего всё началось
Сам Уильям Браудер заявил, что считает выдвинутые против него обвинения «кафкианскими по меньшей мере» и написал у себя Twitter
, что «актом Магнитского действительно ударил в самый нерв».
Коммерсантъ05:08

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Уильям Браудер
Американский бизнесмен
Международный финансист и инвестор. Основатель и генеральный директор инвестиционного фонда «Hermitage Capital Management», который в период с 1995 по 2006 годы был одним из крупнейших фондов зарубежных инвестиций, действовавших на российском фондовом рынке.
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