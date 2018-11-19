с чего всё началось

В Генеральной прокуратуре считают, что в смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского был заинтересован Уильям Браудер. Об этом рассказал журналистам на брифинге в надзорном ведомстве советник Генерального прокурора Николай Атмоньев.

Политика Политика Путин обсудил на совещании планы выхода США из ДРСМД Президент России Владимир Путин в ходе совещания по военной тематике в понедельник предложил обсудить шаги Москвы в связи с намерением США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Политика Белый дом вернул аккредитацию журналисту CNN Журналисту телеканала CNN Джиму Акосте вернули пропуск в Белый дом, но ввели новые правила поведения для представителей СМИ во время пресс-конференций президента, пишет CNN.

Политика Политика Министры обороны стран ЕС поддержали создание общей разведшколы В Брюсселе состоялось заседание министров обороны стран-членов ЕС. На этой встрече был одобрен проект создания общей разведшколы.

Политика Политика ЕС пообещал принять «целевые меры» из-за ситуации в Азовском море В ближайшее время Евросоюз может рассмотреть конкретные меры в связи с ситуацией в Азовском море, об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Армия и оружие Армия и оружие Российские С-400 стоят меньше американских аналогов, сообщили СМИ Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 в разы дешевле аналогичных американских систем, но превосходят "бриллиант в короне американской оборонки" — систему THAAD, сообщил в понедельник телеканал CNBC со ссылкой на информированные источники.

Политика Политика Против Уильяма Браудера возбудили новое уголовное дело Уголовное дело по статье о создании преступного сообщества возбудили в России против основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

Политика Политика Де Мистура рассчитывает, что КС Сирии удастся собрать в декабре Спец посланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура рассчитывает, что Конституционный комитет Сирии, который пока так и не сформирован, удастся собрать на встречу в декабре этого года.

Политика Политика Рогозин ознакомится с космическим кораблем Илона Маска Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин посетит в США космический центр Джонсона и ознакомится с кораблем Dragon-2 компании SpaceX Илона Маска, сообщил в понедельник заместитель главы НАСА по пилотируемым программам Уильям Герстенмайер.

Политика Политика Украина пригрозила выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин Украина готова приостановить членство в Интерполе, если пост главы организации займёт кандидат от России Александр Прокопчук.

Политика Политика Выступившего за отмену пенсий депутата исключили из «Единой России» В начале ноября депутат написал на своей странице в Facebook, что все пенсии в России надо отменить, а на старость каждый должен заработать сам.

Политика Политика Украинская поэтесса обвинила Россию в «краже» советского кино

Политика Политика Матвиенко возглавила Совет по госполитике в сфере защиты семьи и детей

Политика Политика Германия прекратила поставки оружия Эр-Рияду из-за убийства Хашкаджи В октябре канцлер Германии Ангела Меркель отмечала, что Германия считает невозможной поставку оружия Саудовской Аравии из-за убийства журналиста.