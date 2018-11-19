Политика

Генпрокуратура заподозрила Браудера в отравлении Магнитского
Российская газета
04:55

В Генеральной прокуратуре считают, что в смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского был заинтересован Уильям Браудер. Об этом рассказал журналистам на брифинге в надзорном ведомстве советник Генерального прокурора Николай Атмоньев.
Российская газета04:55
с чего всё началось
Сам Уильям Браудер заявил, что считает выдвинутые против него обвинения «кафкианскими по меньшей мере» и написал у себя Twitter
, что «актом Магнитского действительно ударил в самый нерв».
Коммерсантъ05:08

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Уильям Браудер
Американский бизнесмен
Международный финансист и инвестор. Основатель и генеральный директор инвестиционного фонда «Hermitage Capital Management», который в период с 1995 по 2006 годы был одним из крупнейших фондов зарубежных инвестиций, действовавших на российском фондовом рынке.
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