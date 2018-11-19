Происшествия
Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что Магнитский и другие соучастники преступлений Браудера могли быть отравлены «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия». Сергей Магнитский был арестован в ноябре 2008 года по обвинению в том, что он помогал Браудеру уклоняться от уплаты налогов.
RT на русском04:15
с чего всё началось
В России возбудили новое уголовное дело против Уильяма Браудера — о создании преступного сообщества, заявил советник генерального прокурора Николай Атмоньев. В ближайшее время Москва планирует объявить бизнесмена в международный розыск в рамках конвенции ООН против транснациональной преступности.РИА Новости03:06
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