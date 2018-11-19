Сергей Леонидович Магнитский Российский адвокат

Российский аудитор, работавший в консалтинговой компании Firestone Duncan. В 2008 году был арестован и умер в изоляторе «Матросская тишина» за семь дней до истечения одногодичного срока, в течение которого его могли законно удерживать без суда. На Западе арест и смерть Магнитского связывают с тем, что он разоблачил коррупционные схемы по возврату налогов, организованные российскими чиновниками и силовиками и использовавшиеся для масштабного хищения бюджетных средств. Российские власти это отрицают и считают самого Магнитского причастным к коррупции...