Происшествия

Генпрокуратура: Магнитский мог быть отравлен в интересах Браудера
RT на русском
04:15

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что Магнитский и другие соучастники преступлений Браудера могли быть отравлены «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия». Сергей Магнитский был арестован в ноябре 2008 года по обвинению в том, что он помогал Браудеру уклоняться от уплаты налогов.
RT на русском04:15
с чего всё началось

Против Уильяма Браудера возбудили дело о создании преступного сообщества

В России возбудили новое уголовное дело против Уильяма Браудера — о создании преступного сообщества, заявил советник генерального прокурора Николай Атмоньев. В ближайшее время Москва планирует объявить бизнесмена в международный розыск в рамках конвенции ООН против транснациональной преступности.
РИА Новости03:06

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Прокуроры брызжут ядом. Россия заявила об отравлении Магнитского в интересах Уильяма Браудера: почему молчали 9 лет?

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Уильям Браудер
Американский бизнесмен
Международный финансист и инвестор. Основатель и генеральный директор инвестиционного фонда «Hermitage Capital Management», который в период с 1995 по 2006 годы был одним из крупнейших фондов зарубежных инвестиций, действовавших на российском фондовом рынке.
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