с чего всё началось

Представитель Генпрокуратуры Грузии Кока Кацитадзе заявил, что беспорядки на акции протеста у здания парламента в Тбилиси — это часть плана по захвату власти.

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Происшествия Гардеробщицу Верховной рады нашли мертвой в кукурузном поле под Киевом Гардеробщица Верховной рады, 66-летняя Антонина Шпир была найдена жестоко убитой в кукурузном поле в Киевской области.

Политика На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.

Происшествия ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.

Армия и оружие В Минобороны рассказали о перехвате самолета ВМС США над Черным морем Истребитель Су-27 перехватил американский противолодочный самолет P-8A "Посейдон", который приблизился к государственной границе России над водами Черного моря, сообщило Минобороны России.

Происшествия В Ингушетии избили семилетнюю девочку Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.

Происшествия В Казани задержали кассиршу, сбежавшую с миллионами рублей В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

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Авто Новый суперкар De Tomaso P72: пока не Pantera Чтобы отпраздновать свое триумфальное возвращение, бренд De Tomaso выпустил изображения и предварительные сведения о своем совершенно новом автомобиле под названием «P72».

Происшествия В США задержали трёх человек за сожжение американского флага В США 4 июля задержали у Белого дома трёх человек после того, как они сожгли два американских флага.

Политика Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.

Наука В середине Тихого океана есть пустыня, стали известны обитатели тех мест Ученые решили узнать, кто, кроме призраков сгоревших спутников, там обитает. С точки зрения морской биологии это место считали пустыней.

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Политика В России изменится тариф на вывоз мусора В России в ближайшее время изменится механизм взимания платы за вывоз бытового мусора, сообщают «Ведомости».

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Происшествия В Москве в результате падения дерева на детскую площадку погиб ребенок Ребенок погиб после падения дерева на детскую площадку в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Здоровье В новосибирских мечетях ставят прививки от менингококковой инфекции Муфтий Салим Шакирзянов рассказал НГС о том, что акцию мусульманам предложили провести в министерстве здравоохранения региона и управлении Роспотребнадзора, поскольку врачи диагностировали заболевание у детей, посещавших мечети.