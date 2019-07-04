Политика
Генпрокуратура Грузии назвала беспорядки в Тбилиси мятежомКоммерсантъ 08:42
Представитель Генпрокуратуры Грузии Кока Кацитадзе заявил, что беспорядки на акции протеста у здания парламента в Тбилиси — это часть плана по захвату власти.
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Происшествия
Кокорин и Мамаев отправлены в колонию
Обновлено в 07:56
Экономика
Минфин РФ выступил за ужесточение наказания для «черных кредиторов»
Министерство финансов России выступает за ужесточение наказания для нелегальных кредиторов, вплоть до уголовной ответсвенности, заявил в четверг, 4 июля, замглавы ведомства Алексей Моисеев.
Обновлено в 07:17
Политика
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес
Наталья Фриске решилась на крайние меры из-за обмана клиенток
«Девочки, с июля-месяца, если кто-то записывается ко мне, я буду брать предоплату 50%, так как вы записываетесь, а потом не приходите и трубки не берете!» — предупредила Наталья своих клиенток в «сториз» личного блога, через который она ведет свой бизнес.
Обновлено в 06:00
Политика
Глава Минздрава попросила французский Falcon вместо SSJ-100
Глава Минздрава Вероника Скворцова попросила правительство закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), подотчетного ее ведомству, не российский самолет Sukhoi Superjet 100, а французский Falcon 7X.
Обновлено в 06:05
Авто
Продажи новых автомобилей в России в июне упали на 3,3%
В июне 2019 года в России упали на 3,3% продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Полковника ФСБ Черкалина обвинили в особо крупном мошенничестве
Начальнику 2-го отдела Управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковнику Кириллу Черкалину, которому ранее вменялось получение взятки, предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Москве
По факту гибели ребенка на востоке столицы в результате падения дерева на детской площадке, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.
Обновлено в 07:40
Общество
Самый длинный пешеходный мост России обрушился
Деревянный пешеходный мост через озеро в городе Белорецк в Башкирии частично обрушился, сообщает ГТРК «Башкортостан».
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес
Юлия Снигирь назвала Евгения Цыганова своим парнем
Обновлено в 08:01
Экономика
«Абрау-Дюрсо» будет выпускать вина специально для X5 Retail Group
«Абрау-Дюрсо» – крупнейший в России производитель игристых вин, выпускает и тихие вина, продажи в 2018 г. составили 38,8 млн бутылок.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Женщина погибла из-за ранения во время салюта в Минске
Обновлено вчера в 18:58
Политика
В МИД рассказали о реакции Трампа на приглашение в Россию
Президент США Дональд Трамп с энтузиазмом отреагировал на приглашение приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, рассказал журналистам глава департамента Северной Америки российского МИД Георгий Борисенко.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»
В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".
Обновлено в 06:23
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
Число погибших при наводнении в Иркутской области достигло 20 человек
В Иркутской области увеличилось число погибших при наводнении. По последним данным, жертвами паводка стали 20 человек.
Обновлено вчера в 06:42
Армия и оружие
Коробка танкеток: новый модульный робот заменит саперов
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Минобороны РФ обнародовало список погибших подводников
Обновлено вчера в 13:53
Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
Обновлено вчера в 08:30
Политика
Путин рассказал о планах после президентского срока
Обновлено в 03:36
Футбол
Президент «Ростова» раскритиковал руководство «Чайки»
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц заявил, что руководство клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Чайка" ведет себя совершенно бестактно и непрофессионально в отношении болельщиков ростовского клуба.
Обновлено в 06:41
Происшествия
В Краснодаре ликвидировали пожар в пятиэтажке
Обновлено в 08:02
Теннис
Рублев проиграл американцу Куэрри во втором круге Уимблдона
Обновлено в 08:40
Происшествия
Головинский суд не нашел правонарушения в действиях сразу трех задержанных на марше в поддержку Ивана Голунова
Головинский суд Москвы не нашел правонарушения в действиях сразу трех задержанных на марше в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 07:30
Спорт
Чемпионка Европейских игр потребовала уволить украинского чиновника
Чемпионка II Европейских игр Анна Соловей обвинила президента Федерации велоспорта Украины (ФВУ) Александра Башенко в хамстве и потребовала его отставки.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных
Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
В США назвали конечную цель сгоревшей АС-31 «Losharik»
Авторитетные зарубежные эксперты назвали конечную цель атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» (Losharik).
Обновлено в 00:32
Шоу-бизнес
Певица Валерия показала первое фото из отпуска в Исландии
Певица Валерия показала первое фото из путешествия по родине викингов - Исландии.
Обновлено в 04:10
Футбол
Айосе Перес перешел из «Ньюкасла» в «Лестер»
Перес выступал за "Ньюкасл" с 2014 года, перейдя в состав "сорок" из "Тенерифе".
Обновлено в 08:30
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S10e в России упал в цене на четверть
Как сообщают эксперты, смартфон Samsung Galaxy S10e в России упал в цене на четверть.
Обновлено в 05:33