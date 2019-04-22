Теракты на Шри-Ланке
Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 215BFM.ru вчера в 09:47
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Происшествия
Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan
Прокуратура Токио предъявила новые обвинения экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону, сообщает NHK.
Обновлено в 02:09
Политика
Медведев увидел шанс на улучшение отношений с Украиной при Зеленском
Премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook прокомментировал результаты выборов президента Украины, на которых побеждает Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Мосгорсуд объяснил освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста
8 апреля все трое были освобождены из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, несмотря на то что за несколько дней до этого Мещанский районный продлил срок домашнего ареста.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Политика
Порошенко получил гарантии неприкосновенности от США
Действующий президент Украины Петр Порошенко после проигрыша на выборах главы государства получил гарантии неприкосновенности от США, пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 18:01
Транспорт
Минтранс изменит метод учета регулярности авиарейсов
Новые нормы учета регулярности авиарейсов разрабатывают в Минтрансе. Об этом «Известиям» рассказали в самом ведомстве.
Обновлено вчера в 19:21
Политика
Лавров высказался о новой провокации в Керченском проливе
Сергей Лавров предположил, что новая провокация в Керченском проливе снова может обернуться санкциями.
Обновлено вчера в 06:26
Происшествия
В серии терактов на Шри-Ланке участвовали семь террористов-смертников
В понедельник, 22 апреля, стало известно, что в серии терактов на Шри-Ланке в минувшее воскресенье участвовали не менее семи террористов-смертников.
Обновлено в 03:08
Здоровье
Красноярский край назван среди регионов, где наиболее активны клещи
Красноярский край назван Роспотребнадзором в числе регионов с наиболее активными клещами, передает ТВК.
Обновлено в 03:43
Политика
Басков поздравил Зеленского и попросился на Украину
Обновлено в 02:21
Происшествия
В Волгограде задержали вандала, устроившего погром у Мамаева кургана
Полицейские патрульно-постовой службы задержали мужчину, рано утром разбивавшего фонари у подножия Мамаева кургана.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Пострадавшими от пожаров в Забайкалье признаны 645 человек
Почти 650 человек признаны пострадавшими от природных пожаров в Забайкалье, выплата им единовременной помощи начнется в понедельник.
Обновлено в 00:39
Гаджеты
В Samsung отложили запуск гибкого смартфона Galaxy Fold
Предполагается, что запуски продаж и презентации, запланированные на эту неделю перенесли именно после жалоб на проблемы с Galaxy Fold.
Обновлено в 03:21
Общество
В России предложили ввести налог на рыбалку
В России предложили ввести налог на рыбалку, чтобы избавиться от лишних людей на водоемах.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
У двух жителей Подмосковья нашли огромный арсенал оружия
В Московской области были задержаны и в последующем арестованы двое местных жителей в возрасте 29 и 36 лет, у которых нашли целый склад оружия.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России
По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.
Обновлено вчера в 08:57
Единоборства
Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда
Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.
Обновлено в 02:47
Гаджеты
Составлен рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
Обновлено вчера в 22:19
Политика
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
Обновлено в 03:19
Политика
Савченко заявила о вине политиков в ухудшении отношений с Россией
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов в Киеве, считает, что отношения между Украиной и Россией были испорчены из-за «безмозглых политиков».
Обновлено в 00:24
Армия и оружие
Сирийские суточные проплыли мимо моряков
Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.
Обновлено вчера в 17:53
Общество
В Саратове учителей обещают не принуждать к первомайской демонстрации
Администрация Саратова прокомментировала опубликованную на одном из сайтов информацию о принудительном участии учителей в первомайской демонстрации и шествии "Бессмертный полк".
Обновлено в 00:19
Гаджеты
Huawei за год удалось нарастить выручку на 39%
Маржа чистой прибыли (отношение чистой прибыли к чистому объему продаж) составила около 8%, что тоже выше, чем в первом квартале период прошлого года, но незначительно.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Политика
Владимир Зеленский планирует загрузить Верховную раду работой
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского рассказала о своих планах в первую неделю после выборов.
Обновлено в 01:55
Спорт
Алекно: несколько раз был на грани, чтобы посадить Нгапета
Вторая игра полуфинальной серии состоится в Новом Уренгое 25 апреля.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» и корвет «Гремящий» вышли в Балтийское море
Корвет «Гремящий» и фрегат «Адмирал флота Касатонов» отправились в Балтийское море на ходовые испытания, проверка займет до полутора месяцев, сообщили на заводе «Северная верфь».
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия
Совфед одобрил ужесточение наказания для водителей, скрывшихся с места ДТП
Совфед одобрил закон, который ужесточает наказание для водителей, скрывшихся с места ДТП, где погибли или пострадали люди.
Обновлено в 03:44
Общество
Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России
Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49