Экономика
Геннадий Тимченко стал совладельцем винодельни «Усадьба Дивноморское»
Геннадий Тимченко стал совладельцем винодельни «Усадьба Дивноморское»Интерфакс02:59
Источник издания подтвердил, что владельцами актива стали Тимченко и Колбин. Об интересе Тимченко к виноделию стало известно в конце 2015 года, когда он создал ООО "Кариньян", пишет "Коммерсантъ". Тогда же эта компания участвовала в торгах по приобретению 100% государственного ООО "Абрау-Дюрсо".
Интерфакс02:59
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с чего всё началось
С 28 декабря 2018 года единоличным собственником ООО «Лазурная ягода» (юридическое лицо винодельни «Усадьба Дивноморское» и правообладатель товарных знаков одноименных вин) стало НП «Развитие аграрных инициатив» (РАИ), следует из данных ЕГРЮЛ.Коммерсантъвчера в 18:12
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Финансы
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Экономика
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Международные резервы Украины в 2018 году выросли на 10,6%
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Экономика
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Энергетика
Импорт угля из России в Польшу в 2018 году достиг рекордных значений
По данным издания, импорт угля в 2018 году составил 18−19 млн тонн, 70% из которых поступило из России.
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Обновлено в 06:06
Экономика
Airbus и Boeing не выполнили план поставок самолетов в 2018 году
В совокупности два ведущих мировых производителей самолетов в 2018 году поставили 1608 самолетов по сравнению с 1481 годом ранее.
Обновлено в 02:59
Экономика
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Напомним, что торги на российском рынке акций начались в среду подъемом основных индикаторов: рублевый индекс МосБиржи к 10:01 мск прибавил 0,33% к закрытию предыдущего дня и достиг 2397,50 пункта; долларовый индекс РТС к этому времени вырос на 0,57% до 1129,31 пункта.
Обновлено в 06:40