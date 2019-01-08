С 28 декабря 2018 г. компания «Лазурная ягода», которая владеет всеми активами винодельни, принадлежит ассоциации «Развитие аграрных инициатив» (РАИ). Последнюю в свою очередь учредили в 2016 г. бизнесмен Геннадий Тимченко и некий Владимир Колбин.

с чего всё началось

Источник издания подтвердил, что владельцами актива стали Тимченко и Колбин. Об интересе Тимченко к виноделию стало известно в конце 2015 года, когда он создал ООО "Кариньян", пишет "Коммерсантъ". Тогда же эта компания участвовала в торгах по приобретению 100% государственного ООО "Абрау-Дюрсо".

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