Генконсульство сообщило о смерти ребенка в отеле ХургадыТурДом вчера в 05:57

19 мая Генеральное консульство России в Хургаде разместило на своей странице в Фейсбуке рекомендации воздержаться от проживания в гостинице Aladdin Beach Resort (г. Хургада) после случая острого отравления российских граждан и смерти одного ребенка.

Генконсульство сообщило о смерти ребенка в отеле Хургады

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