Происшествия
Генконсульство сообщило о смерти ребенка в отеле ХургадыТурДом вчера в 05:57
19 мая Генеральное консульство России в Хургаде разместило на своей странице в Фейсбуке рекомендации воздержаться от проживания в гостинице Aladdin Beach Resort (г. Хургада) после случая острого отравления российских граждан и смерти одного ребенка.
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Политика
Журналисты «Коммерсанта» обратились к читателям в связи с увольнениями
Журналисты Издательского дома "Коммерсант" опубликовали в фейсбуке журналиста газеты Александра Черных неформальное обращение к читателям в связи с увольнением ряда ведущих сотрудников.
Обновлено вчера в 15:55
Политика
Депутат Госдумы назвал акции протеста в Екатеринбурге «проплаченными»
Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге используется для расшатывания ситуации в РФ, акции протеста были спровоцированы и проплачены, считает глава комитета ГД по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.
Обновлено в 02:13
Политика
Гордума Екатеринбурга рассмотрит вопрос о самороспуске
Депутаты рассмотрят вопросы о самороспуске и организации всенародного голосования по строительству храма святой Екатерины.
Обновлено в 01:36
Происшествия
Лжеврачи обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей
Министерство внутренних дел раскрыло группу мошенников, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей.
Обновлено в 01:59
Политика
Президент Зеленский подписал первый указ
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Эксперты МВФ оценят, как Украина выполняет условия по кредитам
Эксперты МВФ будут оценивать, как страна выполняет условия, поставленные перед нею в обмен на получение кредитов по программе, которая была утверждена в декабре.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Зинченко показал все трофеи «Манчестер Сити» в сезоне
Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко показал фото с четырьмя трофеями английской команды в сезоне-2018/19.
Обновлено в 01:37
Происшествия
В Москве задержали соратника Навального Леонида Волкова
Обновлено в 00:57
Происшествия
В Таджикистане во время бунта в колонии погибли десятки заключенных
Обновлено вчера в 07:36
Шоу-бизнес
Алена Апина осталась без любимой работы на радио
Алена Апина опубликовала в соцсети Instagram фотографию и рассказала поклонникам, что осталась без любимой работы на радио.
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия
В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом
В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.
Обновлено в 00:59
Происшествия
В Уфе психотерапевта осудили за изнасилование 16-летней пациентки
В Уфе 54-летнего психотерапевта осудили на девять лет колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней.
Обновлено в 02:06
Общество
Женщина родила шестерых детей в Польше
В Польше на свет появились шестеро близнецов – четыре девочки и два мальчика.
Обновлено вчера в 12:49
Авто
В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы»
Шесть грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на портале частных объявлений в сети, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:15
Происшествия
В результате ДТП в Красноярске пострадал трехлетний ребенок
В Красноярске в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем получил травмы трехлетний ребенок.
Обновлено в 01:55
Общество
Начата проверка пропажи знака «Запрещено разговаривать с неизвестными»
Московская полиция начала проверку по факту похищения знака «Запрещено разговаривать с неизвестными» на Патриарших прудах, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Обновлено в 02:41
Культура
Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер»
Журналистка и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак получила новую работу: она назначена генеральным продюсером телеканала «Супер».
Обновлено вчера в 19:53
Политика
Зеленский призвал США усилить санкции против России
«Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», — сказал Зеленский.
Обновлено вчера в 13:58
Экономика
Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы
Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено вчера в 17:02
Транспорт
Ту-134 совершил последний пассажирский рейс в России
Авиакомпания "Алроса" выполнила заключительный рейс самолета Ту-134. Перелет из Иркутска в якутский город Мирный состоялся 20 мая.
Обновлено в 02:30
Политика
Порошенко переехал из администрации президента
В понедельник в украинской столице прошла инаугурация нового главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 16:04
Политика
Министр обороны Украины выставил фото разрушенного Кремля
Обновлено вчера в 16:23
Гаджеты
Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei
У Huawei останется доступ к версии Android с открытым исходным кодом AOSP (Android Open Source Project), и компания может выпускать устройства на этой версии ОС, однако поддержки сервисов Google в ней нет.
Обновлено вчера в 07:31
Политика
В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ
Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:18
Армия и оружие
В Минобороны рассказали, чем кормят солдат
Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков в интервью "Аргументам и фактам" рассказал, чем кормят солдат в российской армии.
Обновлено в 01:06
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
В Кемерово два человека пострадали при пожаре в автосалоне Hyundai
Два человека пострадали при пожаре в трехэтажном здании автосалона Hyundai в Кемерово, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 01:26
Экономика
Центробанк в апреле закупил около 16 тонн золота
Банк России в апреле 2019 года закупил 0,5 млн тройских унций (около 16 тонн) золота, следует из материалов ЦБ.
Обновлено вчера в 09:38