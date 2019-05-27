Общество

Генконсульство предупредило россиян о проверках телефонов в ГуанчжоуРБК 12:56

Миграционные власти Китая могут выборочно проверять переписки в мессенджерах при въезде транзитом в страну через аэропорты Гуанчжоу. Об этом сообщается на сайте генконсульства России в городе.
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Генконсульство предупредило россиян о проверках телефонов в Гуанчжоу

РБК12:56

В Китае начнут проверять мессенджеры у транзитных туристов

Газета.Ru11:57

Обыск, допрос, депортация: В аэропортах Китая начали тщательную проверку россиян

ВладТайм25 мая в 04:46

Российских туристов при въезде в Китай обяжут показать переписку в соцсетях и фото в телефоне

РЕН ТВ11:59

При въезде в Китай туристов из России попросят показывать переписку в мобильном

Вести.Ru10:44

У российских туристов на въезде в Китай будут проверять переписку в WhatsApp

Интерфакс09:09

Летящих в Китай россиян будут предупреждать о проверках гаджетов

News.ru12:50
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Политика

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В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".
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Полет истребителя ВВС США F-16C, окрашенный под камуфляж российского самолета Су-57, показали на видео. Ролик был опубликован в Facebook.
Обновлено вчера в 01:13
Общество

На соратника Навального Леонида Волкова составили протокол по статье о неуважении власти

В отношении Леонида Волкова – соратника и бывшего руководителя предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального – составлен административный протокол по ч. 3 ст. 20.1 КоАП (неуважение власти).
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Авто

АвтоВАЗ производит спешный отзыв Lada Xray Cross

Вполне вероятно, что причиной столь скорого отклика компании "АвтоВАЗ" стал недавний видеоролик, снятый сотрудником сервисного центра, показывающий сломанный в месте сварки промежуточный рулевой вал Lada XRAY Cross, владелец которого «чуть не убился».
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Всем по квартире: финалисты проекта «Ты супер!» получили подарок от Гуцериева

Двенадцать финалистов шоу «Ты супер!» на телеканале НТВ получили квартиры в городах своего проживания в подарок от бизнесмена Михаила Гуцериева.
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Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
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Армия и оружие

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
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Газета ВЗГЛЯД писала о национальном скандале вокруг итогов шоу и разбиралась, почему зрители не смогли смириться с победой Микеллы Абрамовой.
Обновлено вчера в 11:57
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Заключенные устроили бунт в одесской колонии

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Министерство иностранных дел Украины подготовило для российского внешнеполитического ведомства ноту по освобождению украинских моряков.
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Депутат Верховной Рады и лидер "Украинской добровольческой армии" (УДА), сформированной на основе запрещенного в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский "может потерять жизнь, если предаст свою страну и погибших на Донбассе".
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Политика

СМИ сообщили о внесении Галустяна в базу данных «Миротворца»

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Экономика

Акции «Россетей» упали на новостях о дивидендах

После рекомендации совета директоров «Россетей» по выплатам дивидендов акции компании упали в цене на 6% (к 18:12), следует из данных Московской биржи.
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По состоянию на 27 мая Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн непригодного для использования сырья, сообщает пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим».
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В финальном поединке встретились "Астон Вилла", в тренерском штабе которой работает Джон Терри, и "Дерби Каунти", возглавляемый Фрэнком Лэмпардом.
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Обновлено вчера в 06:58
Космос

Илон Маск пообещал «спрятать» спутники Starlink ради астрономов

Система предоставления глобального доступа к высокоскоростному интернету через сеть низкоорбитальных спутников Starlink сделает невозможными астрономические исследования в радио и микроволновом диапазонах с поверхности Земли.
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Сбившего инспектора ДПС сына экс-сенатора арестовали

Ранее сообщалось, что сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков.
Обновлено в 11:54
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Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple

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«Зенит» сыграет с «Ваккером» и «Левски» на сборе в Австрии

С 18 по 29 июня команда проведет сбор в Австрии, где 21-го числа сыграет с "Ваккером", а 25-го с "Левски".
Обновлено в 13:10
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