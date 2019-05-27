Общество
Генконсульство предупредило россиян о проверках телефонов в ГуанчжоуРБК 12:56
Миграционные власти Китая могут выборочно проверять переписки в мессенджерах при въезде транзитом в страну через аэропорты Гуанчжоу. Об этом сообщается на сайте генконсульства России в городе.
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Обыск, допрос, депортация: В аэропортах Китая начали тщательную проверку россиян
ВладТайм25 мая в 04:46
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Политика
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Общество
От диеты к протестам: за что заблокировали ролик депутата Бондаренко
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В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
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Полет истребителя F-16C под видом Су-57 показали на видео
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Обновлено вчера в 01:13
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Обновлено в 14:21
Авто
АвтоВАЗ производит спешный отзыв Lada Xray Cross
Вполне вероятно, что причиной столь скорого отклика компании "АвтоВАЗ" стал недавний видеоролик, снятый сотрудником сервисного центра, показывающий сломанный в месте сварки промежуточный рулевой вал Lada XRAY Cross, владелец которого «чуть не убился».
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Музыка
Всем по квартире: финалисты проекта «Ты супер!» получили подарок от Гуцериева
Двенадцать финалистов шоу «Ты супер!» на телеканале НТВ получили квартиры в городах своего проживания в подарок от бизнесмена Михаила Гуцериева.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Армия и оружие
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
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Музыка
Дочь Алсу прокомментировала финал проекта «Голос. Дети»
Газета ВЗГЛЯД писала о национальном скандале вокруг итогов шоу и разбиралась, почему зрители не смогли смириться с победой Микеллы Абрамовой.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия
Заключенные устроили бунт в одесской колонии
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Обновлено в 13:15
Политика
Ярош пригрозил новому президенту Украины Зеленскому
Депутат Верховной Рады и лидер "Украинской добровольческой армии" (УДА), сформированной на основе запрещенного в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский "может потерять жизнь, если предаст свою страну и погибших на Донбассе".
Обновлено в 12:16
Политика
СМИ сообщили о внесении Галустяна в базу данных «Миротворца»
Обновлено в 12:17
Экономика
Акции «Россетей» упали на новостях о дивидендах
После рекомендации совета директоров «Россетей» по выплатам дивидендов акции компании упали в цене на 6% (к 18:12), следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 12:32
Происшествия
Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ
Обновлено в 02:18
Энергетика
Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн загрязненной нефти
По состоянию на 27 мая Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн непригодного для использования сырья, сообщает пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим».
Обновлено в 05:11
Футбол
«Астон Вилла» обыграла «Дерби Каунти» и вышла в Премьер-Лигу
В финальном поединке встретились "Астон Вилла", в тренерском штабе которой работает Джон Терри, и "Дерби Каунти", возглавляемый Фрэнком Лэмпардом.
Обновлено в 11:55
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Золотую Audi волейболиста «Зенита» нашли в пруду с дырами от пуль
Из Петровского пруда в Петербурге выловили автомобиль Audi. Машина принадлежит игроку волейбольного «Зенита» Александру Волкову.
Обновлено в 02:21
Гаджеты
Huawei зарегистрировала для своей ОС торговую марку Hongmeng
В базе регулятора в описании говорится, что это название будет использовано для новой операционной системы.
Обновлено 24 мая в 14:46
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украины
Новый президент Украины Владимир Зеленский должен последовать примеру Греции и отклонить программу Международного валютного фонда по жесткой экономии и объявить дефолт на Украине, заявил украинский олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено вчера в 06:58
Космос
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Система предоставления глобального доступа к высокоскоростному интернету через сеть низкоорбитальных спутников Starlink сделает невозможными астрономические исследования в радио и микроволновом диапазонах с поверхности Земли.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Сбившего инспектора ДПС сына экс-сенатора арестовали
Ранее сообщалось, что сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков.
Обновлено в 11:54
Политика
Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple
Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин принимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую фирму в чёрный список.
Обновлено вчера в 20:30
Футбол
«Зенит» сыграет с «Ваккером» и «Левски» на сборе в Австрии
С 18 по 29 июня команда проведет сбор в Австрии, где 21-го числа сыграет с "Ваккером", а 25-го с "Левски".
Обновлено в 13:10