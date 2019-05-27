Общество
Генконсульство предупредило россиян о проверках телефонов в ГуанчжоуРБК 12:56
Миграционные власти Китая могут выборочно проверять переписки в мессенджерах при въезде транзитом в страну через аэропорты Гуанчжоу. Об этом сообщается на сайте генконсульства России в городе.
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Крупные международные учения с использованием наземных систем противовоздушной обороны (ПВО) НАТО в Европе "Tobruq Legacy-19" пройдут в Польше в первой половине июня, в числе используемых полигонов - центр обучения сухопутных войск в Ожише в 60 километрах от Калининградской области, сообщает специализированное издание Defence24.
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Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Политика
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Против Порошенко завели четвертое уголовное дело
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На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
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Кремль ответил на требование трибунала ООН выдать украинских моряков
Свое требование Международный трибунал ООН по морскому праву озвучил 25 мая.
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После очередного выпуска передачи "Судьба человека", в которой Корчевников занимает пост ведущего, многие фанаты обратили внимание на перемены во внешности звезды.
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Три человека погибли в ДТП в Ленинградской области
Трое мужчин погибли и один получил тяжелые травмы в понедельник вечером в результате ДТП в Киришском районе Ленинградской области.
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Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником
Военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ России поздравил президент Владимир Путин.
Обновлено в 16:59