Генконсульство предупредило россиян о проверках телефонов в ГуанчжоуРБК 12:56

Миграционные власти Китая могут выборочно проверять переписки в мессенджерах при въезде транзитом в страну через аэропорты Гуанчжоу. Об этом сообщается на сайте генконсульства России в городе.

Генконсульство предупредило россиян о проверках телефонов в Гуанчжоу

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