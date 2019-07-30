Путешествия
Генконсул рассказал о десятках умерших в Анталье российских туристовRT на русском 07:26
Количество россиян, умерших во время отдыха в турецкой Анталье в 2019 году, исчисляется десятками, заявил генконсул России Олег Рогоза. Он призвал туристов более адекватно оценивать состояние своего здоровья и следовать рекомендациям врачей.
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с чего всё началось
Российские туристы при поездке на отдых в турецкую Анталью, не всегда готовы адекватно оценить состояние своего здоровья, в этом году уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов, заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Анталье Олег Рогоза.РИА Новости02:57
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