Путешествия

Генконсул рассказал о десятках умерших в Анталье российских туристовRT на русском 07:26

Количество россиян, умерших во время отдыха в турецкой Анталье в 2019 году, исчисляется десятками, заявил генконсул России Олег Рогоза. Он призвал туристов более адекватно оценивать состояние своего здоровья и следовать рекомендациям врачей.
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Генконсул в Анталье рассказал об угрозах, подстерегающих россиян на отдыхе

Российские туристы при поездке на отдых в турецкую Анталью, не всегда готовы адекватно оценить состояние своего здоровья, в этом году уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов, заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Анталье Олег Рогоза.
РИА Новости02:57

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Генконсул рассказал о десятках умерших в Анталье российских туристов

RT на русском07:26

Десятки россиян умерли на популярном курорте в Турции

URA.Ru04:25

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Генконсул рассказал о десятках умерших российских туристов в Анталье

Московский Комсомолец02:39
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 07:32, Вашингтон
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Россия поставит ВВС Индии авиационные ракеты стоимостью свыше $200 млн

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Еще один человек упал на пути московского метро во вторник. Инцидент произошел днем на Калужско-Рижской линии.
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Фунт стерлингов рекордно обвалился

Курс фунта стерлингов опустился на 0,4 процента, до 1,2 доллара, что стало самым худшим значением для британской валюты с марта 2017 года.
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