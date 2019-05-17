Футбол
«Генк» выиграл чемпионат БельгииСпорт-Экспресс вчера в 16:28
Чемпионом Бельгии сезона-2018/19 стал "Генк". Команда оформила чемпионство за тур до завершения финального турнира, сыграв вничью с "Андерлехтом" (1:1). После девятого тура "Генк" имеет в активе 51 очко.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 05:35, Ашберн
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
Обновлено в 05:00
Экономика
В ЕЭК высказались по поводу единой валюты в ЕАЭС
Член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая высказала мнение по поводу введения единой валюты в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Обновлено в 04:10
Политика
Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду
Как сообщало ИА REGNUM, для роспуска Верховной рады, согласно действующему законодательству Украины, необходима одна из трех причин: если она не может сформировать правительство, если Рада не проводит заседания в течение месяца или если в парламенте отсутствует коалиция.
Обновлено в 04:06
Происшествия
В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС
Обновлено в 04:11
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено вчера в 05:59
Культура
В Петербурге объявлен конкурс на концепцию нового арт-парка
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что будет объявлен международный конкурс на лучшую концепцию арт-парка в исторической части города.
Обновлено в 05:07
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено вчера в 11:14
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:56
Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Футбол
Экс-селекционер ЦСКА: «Выкупил трансфер Перхуна у молдавских бандитов за 110 тысяч долларов»
Интервью полностью: «Привез в ЦСКА Шевченко, подписал 10-летнего Акинфеева, купил Перхуна у бандитов».
Обновлено в 03:25
Происшествия
В РУДН эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за задымления
Обновлено в 04:40
Экономика
Покупатели живут сегодняшним дном
В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.
Обновлено вчера в 19:04
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы в 14 стран Европы через приложение
Сбербанк запустил денежные переводы в Европу через "Сбербанк Онлайн" в 14 стран.
Обновлено в 03:38
Культура
Умер создатель пирамиды Лувра Бэй Юймин
На 103-м году жизни умер американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин.
Обновлено в 01:01
Происшествия
В Москве ищут родственников девочки, оставленной в поликлинике
Следователи ищут родственников маленькой девочки, оставленной в четверг в поликлинике на севере Москвы, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Обновлено в 05:09
Политика
Опрос о храме в Екатеринбурге обсудят в гордуме
Опрос о строительстве храма Святой Екатерины в Екатеринбурге будет предварительно обсуждён в гордуме.
Обновлено в 03:07
Политика
Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации Зеленского
Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:20
Музыка
Сергей Лазарев выступил на «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 16:11
Происшествия
В ФСБ произошли кадровые перестановки после серии громких арестов
В ФСБ произошла кадровая перестановка в одном из ключевых подразделений ведомства, сообщает «Росбалт».
Обновлено в 04:49
Авто
Названы лучшие кроссоверы и внедорожники в РФ
В сегменте средних внедорожников россиянам больше всего понравился Volkswagen Touareg, а среди тяжелых внедорожников лучшим стал премиальный BMW X7.
Обновлено вчера в 14:49
Футбол
Игнашевич покинул пост тренера молодежного состава ЦСКА
Экс-игрок ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал об уходе с должности наставника молодежной команды "армейцев", передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:11
Футбол
Касильяс завершит карьеру и останется в системе «Порту»
Президент «Порту» Пинту да Кошта подтвердил, что уже ведутся поиски замены Касильясу.
Обновлено в 04:50
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Армия и оружие
В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет
Альберт Баков уточнил также, что новых снайперских патронов в стране не создавалось с 1974 года, поскольку "конкретной задачи не ставилось".
Обновлено в 02:56
Происшествия
В Британии избили школьника из Риги и призвали его вернуться в РФ
Как отмечает портал Liverpool Echo, во время нападения на 12-летнего подростка сверстники кричали «поезжай обратно в Россию».
Обновлено в 01:17
Энергетика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
Хоккей
«Бостон» победил «Каролину» и вышел в финал Кубка Стэнли
Бостон стал первым финалистом Кубка Стэнли, выиграв серию третьего раунда плей-офф НХЛ с Каролиной с сухим счетом (4-0).
Обновлено в 00:06
Общество
Роструд рассказал о зарплатных ожиданиях россиян при смене работы
33% респондентов при переходе на место работы ожидают увеличения зарплаты примерно на треть, а 24% опрошенных заявили, что их устроит рост зарплаты до 50%.
Обновлено в 04:58