Футбол

«Генк» выиграл чемпионат БельгииСпорт-Экспресс вчера в 16:28

Чемпионом Бельгии сезона-2018/19 стал "Генк". Команда оформила чемпионство за тур до завершения финального турнира, сыграв вничью с "Андерлехтом" (1:1). После девятого тура "Генк" имеет в активе 51 очко.
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«Генк» выиграл чемпионат Бельгии

Спорт-Экспрессвчера в 16:28

«Генк» стал четырехкратным чемпионом Бельгии

Советский спортвчера в 17:20

«Генк» стал четырехкратным чемпионом Бельгии

Sport24.ruвчера в 17:04

«Генк» спустя восемь лет выиграл чемпионат Бельгии

Матч ТВвчера в 16:59

«Генк» в четвертый раз стал чемпионом Бельгии

РИА Новостивчера в 16:47

«Генк» в четвёртый раз стал чемпионом Бельгии

Чемпионатвчера в 17:57

«Генк» стал чемпионом Бельгии в четвертый раз

Sports.ruвчера в 17:58
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Общество

В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

Обновлено в 05:00
Экономика

В ЕЭК высказались по поводу единой валюты в ЕАЭС

Член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая высказала мнение по поводу введения единой валюты в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Обновлено в 04:10
Политика

Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду

Как сообщало ИА REGNUM, для роспуска Верховной рады, согласно действующему законодательству Украины, необходима одна из трех причин: если она не может сформировать правительство, если Рада не проводит заседания в течение месяца или если в парламенте отсутствует коалиция.
Обновлено в 04:06
Происшествия

В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС

Обновлено в 04:11
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено вчера в 05:59
Культура

В Петербурге объявлен конкурс на концепцию нового арт-парка

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что будет объявлен международный конкурс на лучшую концепцию арт-парка в исторической части города.
Обновлено в 05:07
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Обновлено вчера в 11:14
Музыка

Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:56
Общество

Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Футбол

Экс-селекционер ЦСКА: «Выкупил трансфер Перхуна у молдавских бандитов за 110 тысяч долларов»

Интервью полностью: «Привез в ЦСКА Шевченко, подписал 10-летнего Акинфеева, купил Перхуна у бандитов».
Обновлено в 03:25
Происшествия

В РУДН эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за задымления

Обновлено в 04:40
Экономика

Покупатели живут сегодняшним дном

В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.
Обновлено вчера в 19:04
Экономика

Сбербанк запустил денежные переводы в 14 стран Европы через приложение

Сбербанк запустил денежные переводы в Европу через "Сбербанк Онлайн" в 14 стран.
Обновлено в 03:38
Экономика

Крупнейший в РФ троллейбусный завод продлил режим простоя до 17 июня

Обновлено в 02:08
Культура

Умер создатель пирамиды Лувра Бэй Юймин

На 103-м году жизни умер американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин.
Обновлено в 01:01
Происшествия

В Москве ищут родственников девочки, оставленной в поликлинике

Следователи ищут родственников маленькой девочки, оставленной в четверг в поликлинике на севере Москвы, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Обновлено в 05:09
Политика

Опрос о храме в Екатеринбурге обсудят в гордуме

Опрос о строительстве храма Святой Екатерины в Екатеринбурге будет предварительно обсуждён в гордуме.
Обновлено в 03:07
Политика

Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации Зеленского

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:20
Музыка

Сергей Лазарев выступил на «Евровидении-2019»

Обновлено вчера в 16:11
Происшествия

В ФСБ произошли кадровые перестановки после серии громких арестов

В ФСБ произошла кадровая перестановка в одном из ключевых подразделений ведомства, сообщает «Росбалт».
Обновлено в 04:49
Авто

Названы лучшие кроссоверы и внедорожники в РФ

В сегменте средних внедорожников россиянам больше всего понравился Volkswagen Touareg, а среди тяжелых внедорожников лучшим стал премиальный BMW X7.
Обновлено вчера в 14:49
Футбол

Игнашевич покинул пост тренера молодежного состава ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал об уходе с должности наставника молодежной команды "армейцев", передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:11
Происшествия

Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре

Обновлено в 02:10
Футбол

Касильяс завершит карьеру и останется в системе «Порту»

Президент «Порту» Пинту да Кошта подтвердил, что уже ведутся поиски замены Касильясу.
Обновлено в 04:50
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Армия и оружие

В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет

Альберт Баков уточнил также, что новых снайперских патронов в стране не создавалось с 1974 года, поскольку "конкретной задачи не ставилось".
Обновлено в 02:56
Происшествия

В Британии избили школьника из Риги и призвали его вернуться в РФ

Как отмечает портал Liverpool Echo, во время нападения на 12-летнего подростка сверстники кричали «поезжай обратно в Россию».
Обновлено в 01:17
Энергетика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
Хоккей

«Бостон» победил «Каролину» и вышел в финал Кубка Стэнли

Бостон стал первым финалистом Кубка Стэнли, выиграв серию третьего раунда плей-офф НХЛ с Каролиной с сухим счетом (4-0).
Обновлено в 00:06
Общество

Роструд рассказал о зарплатных ожиданиях россиян при смене работы

33% респондентов при переходе на место работы ожидают увеличения зарплаты примерно на треть, а 24% опрошенных заявили, что их устроит рост зарплаты до 50%.
Обновлено в 04:58
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Бельгийский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города. Образован 1 июля 1988 года методом слияния клубов «Винтерслаг» и «Конинклеке Ватерсхей С. В. Тор Генк». Домашним стадионом клуба является «Кристал Арена», вмещающая 24 604 зрителя.
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