«Генк» в четвертый раз стал чемпионом БельгииРИА Новости 16:47

"Генк" сыграл вничью с "Андерлехтом" и в четвертый раз завоевал титул чемпиона Бельгии по футболу. Встреча девятого тура финального этапа чемпионата, состоявшаяся в Брюсселе, завершилась со счетом 1:1.

«Генк» в четвертый раз стал чемпионом Бельгии

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