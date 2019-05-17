Футбол
«Генк» в четвертый раз стал чемпионом БельгииРИА Новости 16:47
"Генк" сыграл вничью с "Андерлехтом" и в четвертый раз завоевал титул чемпиона Бельгии по футболу. Встреча девятого тура финального этапа чемпионата, состоявшаяся в Брюсселе, завершилась со счетом 1:1.
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