Футбол
«Генк» стал чемпионом Бельгии в четвертый разSports.ru вчера в 17:58
«Генк» стал победителем чемпионата Бельгии. Команда Филиппа Клемана сыграла вничью с «Андерлехтом» (1:1) и досрочно гарантировала себе чемпионство, опережая за один тур до окончания турнира ближайшего преследователя «Брюгге» на 4 очка.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 02:35, Ашберн
Происшествия
Летевший из Ларнаки в Самару самолет вынужденно сел в Краснодаре
Пассажирский самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс N5840 Ларнака — Самара, вынужденно сел в аэропорту Краснодара в ночь на 17 мая.
Обновлено в 02:10
Музыка
Сергей Лазарев выступил в полуфинале Евровидения
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия
Суд арестовал 21 участника акций протеста в Екатеринбурге
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал 21 участника акций против строительства храма на месте сквера в центре города, передаёт РИА Новости.
Обновлено вчера в 02:04
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:28
Транспорт
Большой Козихинский переулок в Москве закроют для проезда на неделю
Движение транспорта по Большому Козихинскому переулку в центре Москвы будет перекрыто 20-26 мая из-за работ по благоустройству, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Обновлено в 02:17
Политика
Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь
Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено вчера в 01:49
Армия и оружие
Российские военные сообщили о подготовке боевиками провокации в Сирии
Российский Центр по примирению враждующих сторон сообщил о подготовке боевиками запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры» провокации в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 00:55
Гаджеты
Удешевленный смартфон Xiaomi Mi 9 SE появится на рынке России
Компания Xiaomi 23 мая представит на рынке России смартфон Mi 9 SE, являющийся упрощенной модификацией флагмана Mi 9. Отечественные пользователи смогут приобрести удешевленную компактную модель по цене от 24 990 рублей.
Обновлено в 01:10
Политика
Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией
Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому он отменят льготный режим торговли с Турцией, начиная с 17 мая 2019 года, сообщает Белый дом.
Обновлено вчера в 20:39
Футбол
«Арсенал» не возьмет Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян не примет участие в финале Лиги Европы с «Челси».
Обновлено вчера в 22:00
Политика
В Японии потребовали отставки депутата за слова о захвате Курил
Законодательная ассамблея японского города Немуро примет резолюцию, осуждающую высказывания депутата парламента о военном решении ситуации с Южными Курилами.
Обновлено в 01:39
Происшествия
В Рязанской области поймали автомобильных мошенников
В Рязанской области задержали очередных автомобильных мошенников. Они продавали комплектующие из Европы по низким ценам.
Обновлено в 00:36
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Султан моего сердца» Али Эрсан Дуру опубликовал первое за месяц новое фото в соцсети
Обновлено в 00:57
Армия и оружие
Эсминцы США вошли в Персидский залив
Американские эсминцы McFaul (DDG-74) и Gonzalez (DDG-66) вошли в Персидский залив, сообщается на сайте Военно-морского института США со ссылкой на представителей Пентагона.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
В британской школе выходец из Латвии получил 17 ударов по голове
Пургайлис, 12-летний выходец из Латвии, был избит во время обеда в столовой.
Обновлено вчера в 22:56
Общество
Переменная облачность и до 20 градусов тепла ожидаются в Москве 16 мая
Переменная облачность и температура до плюс 20 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено 15 мая в 23:05
Политика
Зеленский официально станет президентом Украины 20 мая
Инаугурация Владимира Зеленского, избранного президентом Украины, состоится 20 мая. Такое решение приняла Верховная рада Украины.
Обновлено вчера в 05:08
Экономика
Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ
В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете.
Обновлено в 00:11
Политика
Лавров встретится с главами МИД Германии и Бельгии в Хельсинки
Глава МИД России Сергей Лавров встретится с министрами иностранных дел Германии и Бельгии Хайко Маасом и Дидье Рейндерсом на полях министерской сессии комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в Хельсинки 16—17 мая.
Обновлено вчера в 03:00
Экономика
Nord Stream 2: «Северный поток-2» готов более чем наполовину
Проект "Северный поток-2" подразумевает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.
Обновлено 15 мая в 09:32
Происшествия
Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей
Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в похищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Экономика
Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП
Блокировки «ставят под угрозу самое главное — деньги на счетах и на практике в большинстве случаев приводят к гибели бизнеса», констатировал в беседе с РБК общественный уполномоченный по вопросам взаимодействия с институтами развития, управляющий партнер Профессионального юридического центра Александр Любосердов.
Обновлено в 00:01
Экономика
Крупнейший в РФ троллейбусный завод продлил режим простоя до 17 июня
Крупнейший в России производитель троллейбусов "Тролза" (город Энгельс, Саратовская область), предупредивший о возможном массовом сокращении штата, продлил до 17 июня режим простоя для работников, сообщил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь завода Александр Дурасов.
Обновлено в 02:08
Футбол
Агент Роналду может помочь Дзюбе перейти в английский клуб
Известный комментатор Геннадий Орлов поделился информацией о возможном переходе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в один из английских клубов.
Обновлено вчера в 21:42
Экономика
«Аэрофлот» начнет хеджировать риски роста стоимости авиакеросина
Группа «Аэрофлот» приняла решение хеджировать риски повышения цен на авиатопливо, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 16:17
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено 15 мая в 21:43
Политика
Помпео назвал три точки сближения России и США
Говоря о сотрудничестве с Россией, Помпео назвал три сферы, где Вашингтон и Москва уже успешно взаимодействуют.
Обновлено вчера в 21:42
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Политика
Ангела Меркель: Еврокомиссия уже не остановит «Северный поток-2»
Фото: Twitter.com Еврокомиссия уже не сможет остановить строительство "Северного потока-2" — такое мнение высказала канцлер Германии Ангела Меркель в среду вечером, отвечая на вопрос газеты "Напdеlsвlатт", сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:07