«Генк» стал чемпионом Бельгии в четвертый разSports.ru вчера в 17:58

«Генк» стал победителем чемпионата Бельгии. Команда Филиппа Клемана сыграла вничью с «Андерлехтом» (1:1) и досрочно гарантировала себе чемпионство, опережая за один тур до окончания турнира ближайшего преследователя «Брюгге» на 4 очка.

«Генк» стал чемпионом Бельгии в четвертый раз

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