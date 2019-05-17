Футбол

«Генк» стал чемпионом Бельгии в четвертый разSports.ru вчера в 17:58

«Генк» стал победителем чемпионата Бельгии. Команда Филиппа Клемана сыграла вничью с «Андерлехтом» (1:1) и досрочно гарантировала себе чемпионство, опережая за один тур до окончания турнира ближайшего преследователя «Брюгге» на 4 очка.
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«Генк» в четвёртый раз стал чемпионом Бельгии

Чемпионатвчера в 17:57

«Генк» стал четырехкратным чемпионом Бельгии

Советский спортвчера в 17:20

«Генк» выиграл чемпионат Бельгии

Спорт-Экспрессвчера в 16:28

«Генк» спустя восемь лет выиграл чемпионат Бельгии

Матч ТВвчера в 16:59

«Генк» в четвертый раз стал чемпионом Бельгии

РИА Новостивчера в 16:47

«Генк» стал четырехкратным чемпионом Бельгии

Sport24.ruвчера в 17:04

«Генк» стал чемпионом Бельгии в четвертый раз

Sports.ruвчера в 17:58
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Армия и оружие

Новый пистолет «Удав» могут взять на вооружение в этом году

Обновлено в 01:39
Происшествия

Летевший из Ларнаки в Самару самолет вынужденно сел в Краснодаре

Пассажирский самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс N5840 Ларнака — Самара, вынужденно сел в аэропорту Краснодара в ночь на 17 мая.
Обновлено в 02:10
Музыка

Сергей Лазарев выступил в полуфинале Евровидения

Обновлено вчера в 16:10
Происшествия

Суд арестовал 21 участника акций протеста в Екатеринбурге

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал 21 участника акций против строительства храма на месте сквера в центре города, передаёт РИА Новости.
Обновлено вчера в 02:04
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:28
Транспорт

Большой Козихинский переулок в Москве закроют для проезда на неделю

Движение транспорта по Большому Козихинскому переулку в центре Москвы будет перекрыто 20-26 мая из-за работ по благоустройству, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Обновлено в 02:17
Политика

Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь

Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено вчера в 01:49
Армия и оружие

Российские военные сообщили о подготовке боевиками провокации в Сирии

Российский Центр по примирению враждующих сторон сообщил о подготовке боевиками запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры» провокации в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 00:55
Гаджеты

Удешевленный смартфон Xiaomi Mi 9 SE появится на рынке России

Компания Xiaomi 23 мая представит на рынке России смартфон Mi 9 SE, являющийся упрощенной модификацией флагмана Mi 9. Отечественные пользователи смогут приобрести удешевленную компактную модель по цене от 24 990 рублей.
Обновлено в 01:10
Политика

Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому он отменят льготный режим торговли с Турцией, начиная с 17 мая 2019 года, сообщает Белый дом.
Обновлено вчера в 20:39
Футбол

«Арсенал» не возьмет Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян не примет участие в финале Лиги Европы с «Челси».
Обновлено вчера в 22:00
Политика

В Японии потребовали отставки депутата за слова о захвате Курил

Законодательная ассамблея японского города Немуро примет резолюцию, осуждающую высказывания депутата парламента о военном решении ситуации с Южными Курилами.
Обновлено в 01:39
Происшествия

В Рязанской области поймали автомобильных мошенников

В Рязанской области задержали очередных автомобильных мошенников. Они продавали комплектующие из Европы по низким ценам.
Обновлено в 00:36
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Султан моего сердца» Али Эрсан Дуру опубликовал первое за месяц новое фото в соцсети

Обновлено в 00:57
Армия и оружие

Эсминцы США вошли в Персидский залив

Американские эсминцы McFaul (DDG-74) и Gonzalez (DDG-66) вошли в Персидский залив, сообщается на сайте Военно-морского института США со ссылкой на представителей Пентагона.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия

В британской школе выходец из Латвии получил 17 ударов по голове

Пургайлис, 12-летний выходец из Латвии, был избит во время обеда в столовой.
Обновлено вчера в 22:56
Общество

Переменная облачность и до 20 градусов тепла ожидаются в Москве 16 мая

Переменная облачность и температура до плюс 20 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено 15 мая в 23:05
Политика

Зеленский официально станет президентом Украины 20 мая

Инаугурация Владимира Зеленского, избранного президентом Украины, состоится 20 мая. Такое решение приняла Верховная рада Украины.
Обновлено вчера в 05:08
Экономика

Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ

В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете.
Обновлено в 00:11
Политика

Лавров встретится с главами МИД Германии и Бельгии в Хельсинки

Глава МИД России Сергей Лавров встретится с министрами иностранных дел Германии и Бельгии Хайко Маасом и Дидье Рейндерсом на полях министерской сессии комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в Хельсинки 16—17 мая.
Обновлено вчера в 03:00
Экономика

Nord Stream 2: «Северный поток-2» готов более чем наполовину

Проект "Северный поток-2" подразумевает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.
Обновлено 15 мая в 09:32
Происшествия

Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей

Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в похищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Экономика

Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП

Блокировки «ставят под угрозу самое главное — деньги на счетах и на практике в большинстве случаев приводят к гибели бизнеса», констатировал в беседе с РБК общественный уполномоченный по вопросам взаимодействия с институтами развития, управляющий партнер Профессионального юридического центра Александр Любосердов.
Обновлено в 00:01
Экономика

Крупнейший в РФ троллейбусный завод продлил режим простоя до 17 июня

Крупнейший в России производитель троллейбусов "Тролза" (город Энгельс, Саратовская область), предупредивший о возможном массовом сокращении штата, продлил до 17 июня режим простоя для работников, сообщил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь завода Александр Дурасов.
Обновлено в 02:08
Футбол

Агент Роналду может помочь Дзюбе перейти в английский клуб

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился информацией о возможном переходе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в один из английских клубов.
Обновлено вчера в 21:42
Экономика

«Аэрофлот» начнет хеджировать риски роста стоимости авиакеросина

Группа «Аэрофлот» приняла решение хеджировать риски повышения цен на авиатопливо, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 16:17
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено 15 мая в 21:43
Политика

Помпео назвал три точки сближения России и США

Говоря о сотрудничестве с Россией, Помпео назвал три сферы, где Вашингтон и Москва уже успешно взаимодействуют.
Обновлено вчера в 21:42
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta

АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Политика

Ангела Меркель: Еврокомиссия уже не остановит «Северный поток-2»

Фото: Twitter.com Еврокомиссия уже не сможет остановить строительство "Северного потока-2" — такое мнение высказала канцлер Германии Ангела Меркель в среду вечером, отвечая на вопрос газеты "Напdеlsвlатт", сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:07
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Бельгийский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города. Образован 1 июля 1988 года методом слияния клубов «Винтерслаг» и «Конинклеке Ватерсхей С. В. Тор Генк». Домашним стадионом клуба является «Кристал Арена», вмещающая 24 604 зрителя.
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