Футбол

«Генк» стал чемпионом Бельгии в четвертый разSports.ru вчера в 17:58

«Генк» стал победителем чемпионата Бельгии. Команда Филиппа Клемана сыграла вничью с «Андерлехтом» (1:1) и досрочно гарантировала себе чемпионство, опережая за один тур до окончания турнира ближайшего преследователя «Брюгге» на 4 очка.
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«Генк» в четвёртый раз стал чемпионом Бельгии

Чемпионатвчера в 17:57

«Генк» стал четырехкратным чемпионом Бельгии

Советский спортвчера в 17:20

«Генк» спустя восемь лет выиграл чемпионат Бельгии

Матч ТВвчера в 16:59

«Генк» стал четырехкратным чемпионом Бельгии

Sport24.ruвчера в 17:04

«Генк» в четвертый раз стал чемпионом Бельгии

РИА Новостивчера в 16:47

«Генк» выиграл чемпионат Бельгии

Спорт-Экспрессвчера в 16:28

«Генк» стал чемпионом Бельгии в четвертый раз

Sports.ruвчера в 17:58
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Политика

Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде

Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Авто

Эксперты вычислили самые опасные машины

Эксперты iSeeCars изучили данные о летальных исходах при ДТП в автомобилях 2013-2017 г. в. (25 млн машин) и выявили 14 моделей, попадающие в аварии со смертельным исходом вдвое чаще среднестатистических ТС.
Обновлено в 02:24
Политика

Тайвань первым в Азии легализовал однополые браки

Обновлено в 03:07
Происшествия

В Калифорнии рухнул истребитель F-16

В Калифорнии неподалеку от базы ВВС потерпел крушение военный самолет F-16. О происшествии сообщает местное отделение телеканала ABC.
Обновлено вчера в 20:29
Музыка

Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

Обновлено вчера в 13:46
Общество

Прощание с Сергеем Доренко началось в столице

В столице прощаются с Сергеем Доренко, умершим на 60-м году жизни. Церемония проходит на Троекуровском кладбище.
Обновлено в 03:53
Экономика

В «Сбербанк онлайн» появилась возможность отправлять деньги в Европу

Сбербанк запускает сервис денежных переводов в Европу через мобильное приложение «Сбербанк онлайн», сообщил «Ведомостям» представитель банка.
Обновлено в 03:00
Здоровье

Россиянам не хватает в рационе овощей и фруктов

Обновлено вчера в 19:16
Музыка

Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», прошел в финал.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия

В Петербурге госпитализировали ребенка после нападения мужчины

Двенадцатилетнего школьника госпитализировали в Санкт-Петербурге после нападения неизвестного мужчины, полиция разыскивает нападавшего, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес

Эдгард Запашный купил часы за два миллиона

Обновлено в 02:00
Происшествия

Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре

Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.
Обновлено в 02:10
Космос

В интернет попали секретные данные о новых российских спутниках

В сеть интернет попали данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых никогда не анонсировалось.
Обновлено вчера в 09:36
Футбол

Экс-селекционер ЦСКА: «Выкупил трансфер Перхуна у молдавских бандитов за 110 тысяч долларов»

Интервью полностью: «Привез в ЦСКА Шевченко, подписал 10-летнего Акинфеева, купил Перхуна у бандитов».
Обновлено в 03:25
Экономика

АСВ предлагает получать страховые выплаты через маркетплейс

АСВ предлагает получать страховые выплаты через маркетплейс Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявило о планах дать возможность вкладчикам лишившихся лицензии банков получать страховое возмещение через маркетплейс ЦБ.
Обновлено вчера в 19:04
Общество

Назван доход, необходимый российской семье для нормальной жизни

51% опрошенных уверены, что для достойной жизни требуется доход в 60–120 тысяч рублей, а 11% семей нуждаются в доходе от 120 тысяч рублей и выше.
Обновлено вчера в 04:32
Общество

X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group рассказал, как будет выглядеть в обновленном виде его основной формат – магазины у дома «Пятерочка».
Обновлено в 03:19
Политика

Помпео рассказал о примерах успешного сотрудничества России и США

Сотрудничество Соединенных Штатов и России в борьбе с терроризмом помогло обеспечить безопасность граждан двух стран, и в этой сфере Москва и Вашингтон могут успешно работать вместе.
Обновлено вчера в 21:20
Политика

Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации Зеленского

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей

Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в хищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Культура

Умер создатель пирамиды Лувра Бэй Юймин

На 103-м году жизни умер американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин.
Обновлено в 01:01
Наука

Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом

Обновлено вчера в 08:24
Происшествия

В Белоруссии похитили и убили лейтенанта милиции

Обновлено в 01:55
Экономика

Крупнейший в РФ троллейбусный завод продлил режим простоя до 17 июня

Обновлено в 02:08
Общество

Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Политика

Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией

Президент США Дональд Трамп отменяет с пятницы льготный режим торговли с Турцией, говорится в уведомлении Трампа, направленном в конгресс.
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Обновлено вчера в 11:14
Политика

Путин прокомментировал ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 11:20
Политика

Чеченский спецназ ответил на санкции США

Командир отряда "Терек" Абузайд Висмурадов считает "честью" свое нахождение в "смешном" санкционном списке США.
Обновлено вчера в 18:11
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено 15 мая в 22:00
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Бельгийский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города. Образован 1 июля 1988 года методом слияния клубов «Винтерслаг» и «Конинклеке Ватерсхей С. В. Тор Генк». Домашним стадионом клуба является «Кристал Арена», вмещающая 24 604 зрителя.
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