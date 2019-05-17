Футбол

«Генк» стал чемпионом Бельгии в четвертый разSports.ru 17:58

«Генк» стал победителем чемпионата Бельгии. Команда Филиппа Клемана сыграла вничью с «Андерлехтом» (1:1) и досрочно гарантировала себе чемпионство, опережая за один тур до окончания турнира ближайшего преследователя «Брюгге» на 4 очка.
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«Генк» в четвёртый раз стал чемпионом Бельгии

Чемпионат17:57

«Генк» стал четырехкратным чемпионом Бельгии

Советский спорт17:20

«Генк» стал чемпионом Бельгии в четвертый раз

Sports.ru17:58

«Генк» спустя восемь лет выиграл чемпионат Бельгии

Матч ТВ16:59

«Генк» в четвертый раз стал чемпионом Бельгии

РИА Новости16:47

«Генк» выиграл чемпионат Бельгии

Спорт-Экспресс16:28

«Генк» стал четырехкратным чемпионом Бельгии

Sport24.ru17:04
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Политика

Коломойский вернулся на Украину

Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:43
Общество

Кинолог рассказал, как правильно выбрать щенка

Обновлено в 20:29
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю

В течение прошедшей недели разведку возле российских границ осуществлял 21 иностранный летательный аппарат, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
Обновлено в 21:33
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено в 21:33
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 07:28
Общество

Создатель пирамиды Лувра скончался в возрасте 102 лет

Визитной карточкой архитектора считается стеклянная пирамида Лувра, которая служит главным входом в музей.
Обновлено в 21:33
Происшествия

В Турции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами

По его данным, грузовик, который перевозил нелегальных иммигрантов, перевернулся на дороге.
Обновлено в 19:05
Происшествия

Главу компании-собственника «Зимней вишни» обвинили в создании ОПГ

Обновлено в 03:53
Наука

Стратосферный планер Perlan2 протестируют на высоте 27 тысяч метров

Обновлено в 17:58
Происшествия

Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей

Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
Обновлено в 21:15
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

Беглов подвел промежуточные итоги проекта «Мой район»

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, какие инициативы чаще всего предлагают жители разных районов города в рамках проекта «Мой район».
Обновлено в 19:29
Наука

Искусственный интеллект создал уникальный рецепт односолодового виски

Обновлено вчера в 01:28
Происшествия

Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике

В поликлинике № 15 в Москве 16 мая была найдена двухлетняя девочка, оставленная одной из посетительниц, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на источники в полиции.
Обновлено в 17:52
Здоровье

Россиянин с ВИЧ отметил столетний юбилей

Глава Роспотребнадзора заявила на форуме "Остановим СПИД вместе", что возраст ВИЧ-инфицированных людей при соблюдении терапии может доходить до 100 лет.
Обновлено в 12:13
Музыка

Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения»

Обновлено в 17:14
Здоровье

Врач дал рекомендации москвичам, страдающим гипертонией

Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков дал рекомендации горожанам, страдающим артериальной гипертонией.
Обновлено в 01:52
Происшествия

В Британии избили ребенка из Латвии со словами «Возвращайся в Россию»

12-летний уроженец Латвии Эдвард Пургайлис был избит в школе Hillside High School в британском городке Бутл агломерации Мерисайд, пишет The Mirror.
Обновлено в 06:27
Политика

Помпео оценил пользу от сотрудничества России и США

Сотрудничество России и США способствует обеспечению безопасности граждан обеих стран, заявил госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено в 21:26
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено в 05:59
Политика

Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке

Обновлено в 16:08
Общество

Четвертый день протеста приостановил строительство собора

Четвертый день протеста приостановил строительство собора.
Обновлено в 14:07
Политика

Чеченский спецназ попал под санкции США

Отдельно в список попали Висмурадов Абузайд — командир СОБР «Терек», а также еще четыре человека: бывший заместитель батальона «Север» Руслан Геремеев, Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Елена Трикуля.
Обновлено в 14:13
Политика

Назначена дата инаугурации Зеленского

Верховная рада назначила инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского на 20 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:16
Политика

На Украине допустили возобновление газовых переговоров с Россией

Украинская компания «Нафтогаз» продолжит переговоры с Россией только после инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского и разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:39
Общество

Стала известна зарплата Михаила Пиотровского и Валерия Гергиева

Среди руководителей театров самая высокая зарплата оказалась у директора Мариинского театра Валерия Гергиева.
Обновлено в 05:35
Наука

Ученый счел невозможной смысловую расшифровку «манускрипта Войнича»

Смысловая расшифровка одной из самых загадочных рукописей в мире – «манускрипта Войнича» невозможна, считает заведующий отделом Института прикладной математики им. Келдыша РАН Юрий Орлов.
Обновлено в 21:41
Политика

Песков назвал оправданными задержания митингующих в Екатеринбурге

Обновлено в 06:01
Гаджеты

Представлена системная плата ASRock Z390 Phantom Gaming 4S

Компания ASRock выпустила системную плату Z390 Phantom Gaming 4S типоразмера ATX.
Обновлено в 17:27
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Восстановлена полная картина катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено вчера в 02:38
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Бельгийский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города. Образован 1 июля 1988 года методом слияния клубов «Винтерслаг» и «Конинклеке Ватерсхей С. В. Тор Генк». Домашним стадионом клуба является «Кристал Арена», вмещающая 24 604 зрителя.
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