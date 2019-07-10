Футбол
«Генк» объявил о переходе Яниса Хаджи, которым интересовался «Спартак»ProstoProSport 11:28
Полузащитник «Вииторула» Янис Хаджи перешел в бельгийский «Генк». Новый клуб 20-летнего хавбека уже подтвердил трансфер игрока. Контракт сына бывшего футболиста Георге Хаджи рассчитан до 2024 года.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:58, Вашингтон
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