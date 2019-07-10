Футбол

«Генк» объявил о переходе Яниса Хаджи, которым интересовался «Спартак»ProstoProSport 11:28

Полузащитник «Вииторула» Янис Хаджи перешел в бельгийский «Генк». Новый клуб 20-летнего хавбека уже подтвердил трансфер игрока. Контракт сына бывшего футболиста Георге Хаджи рассчитан до 2024 года.
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Янис Хаджи перешел в «Генк». Им интересовался «Спартак»

Sport24.ru10:24

Бельгийский клуб перехватил футболиста у «Спартака»

Газета.Ru10:59

СМИ: «Генк» выплатил за Хаджи 10 миллионов евро

Sportbox.RU11:33

СМИ: «Генк» выплатил за Хаджи 10 миллионов евро

Матч ТВ11:33

«Генк» объявил о переходе Я. Хаджи, которым интересовался «Спартак»

Чемпионат10:44

«Генк» подтвердил трансфер Хаджи. Им интересовался «Спартак»

Sports.ru10:44

Источник: «Генк» заплатил за сына Хаджи 10 миллионов евро

Спорт-Экспресс11:07
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:58, Вашингтон
Общество

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Массовая гибель пчел в ряде регионов России связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.
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Политика

Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»

В Кахетии виноделы провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине.
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Происшествия

В российском городе расстреляли полицейских

В Среднеколымске (Якутия) неизвестный напал с огнестрельным оружием на сотрудников правоохранительных органов.
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Общество

ФСБ изымает документы в новгородском министерстве лесного хозяйства

Сотрудники ФСБ России по Новгородской области изымают документы в региональном министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза в пятницу.
Обновлено в 08:50
Происшествия

СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района

Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.
Обновлено в 03:12
Политика

НАБУ вызвало на допрос генпрокурора Луценко

Национальное антикоррупционное бюро Украины ожидает на допрос в понедельник, 15 июля, генерального прокурора Юрия Луценко по делу активиста Майдана Ивана Бубенчика.
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Спорт

Медведева пришла к Тутберидзе с цветами

Обновлено в 07:25
Происшествия

Катамаран с туристами перевернулся при сплаве в Карачаево-Черкесии

Катамаран с четырьмя туристами перевернулся при сплаве по реке Аксаут в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии (КЧР).
Обновлено в 11:17
Гаджеты

Стоимость Samsung Galaxy Note 10 будет начинаться от 999 евро

Стала известна стоимость новых топовых корейских телефонов Galaxy Note 10 и 10 Plus в Европе, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 07:40
Космос

Воспитанники «Сириуса» в Сочи разработали прототип платформы для экспериментов на МКС

Участники программы "Большие вызовы", которая проходит в сочинском образовательном центре "Сириус" с 1 по 24 июля, спроектировали прототип устройства для Международной космической станции (МКС), которое поможет размещать оборудование для научных экспериментов и управлять им с Земли через интернет.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Анонимы «заминировали» дом родителей Зеленского в Кривом Роге

По словам родителей украинского лидера, сын неоднократно предлагал им переехать жить в Киев, но они не хотят перебираться в столицу.
Обновлено в 11:46
Армия и оружие

В Турцию начались поставки С-400

"Первая партия компонентов ЗРК С-400 поступила на авиабазу Мюртед в Анкарку", - сообщила турецкая сторона.
Обновлено в 05:27
Общество

Беглов объявил выговор трем вице-губернаторам

Обновлено в 10:49
Гаджеты

Oppo начала российские продажи смартфона Reno Z. Цена

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Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено в 11:05
Интернет

Apple возвращает приложение родительского контроля OurPact на iOS

Компания Apple в начале 2019 года отказалась от OurPact на App Store в числе других приложений родительского контроля.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес

Бузова впервые откровенно рассказала о разводе с Тарасовым

Отвечая на вопросы поклонников в Instagram, Бузова призналась, что была счастлива в браке с Тарасовым.
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Министр труда США подал в отставку на фоне секс-скандала

Министр труда США Александр Акоста в пятницу, 13 июля, объявил об отставке.
Обновлено в 11:51
Общество

Группа ПИК инвестировала в онлайн-магазин продуктов «Самокат»

Группа компаний ПИК инвестировала в онлайн-магазин продуктов «Самокат», следует из данных кипрского реестра юридических лиц.
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Россиянки станцевали тверк на фоне деревьев и заинтересовали полицию

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Авто

Кроссовер Changan CS35 Plus получит в России оцинкованный кузов

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Происшествия

В Лондоне нашли мертвой 17-летнюю скрипачку из России

В Лондоне обнаружили тело 17-летней Кати Цукановой.
Обновлено в 01:08
Происшествия

Устроившие крушение «Сапсана» террористы получили до 21 года колонии

Обновлено в 06:28
Политика

В США не поддержали идею расширить формат переговоров по Украине

Ранее с инициативой фактически расширить «нормандский формат» выступил президент Украины Владимир Зеленский — российскому лидеру Владимиру Путину он предложил обсудить, «чей Крым» и «кого там нет в Донбассе» при участии глав США, Великобритании, Франции и Германии.
Обновлено в 11:36
Политика

Раскрыт план борьбы США с акцией «Бессмертный полк»

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что у властей США стоит задача препятствовать распространению акции "Бессмертный полк" за рубежом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:38
Происшествия

В Туве объявлен траур по погибшим на реке Шуй

При попытке пересечь реку Шуй перевернулся УАЗ с людьми. Девять человек, в том числе семь детей, погибли.
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Экономика

Банк «Восточный» предпринимает меры по восстановлению запаса капитала

Банк "Восточный" предпринимает действия по восстановлению запаса капитала и продолжает работу в обычном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе банка, комментируя сообщение ЦБ РФ о снижении норматива достаточности капитала базового банка "Восточный" ниже нормы.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Участники протестов против храма в Екатеринбурге сообщили об обысках

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Экономика

Акимов озвучил «мнение транспортного цеха» о платной трассе до Казани

Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, выступил и за реконструкцию трассы М7 «Волга», и за строительство новой платной дороги Москва — Казань в рамках проекта «Европа — Западный Китай» «Автодора».
Обновлено в 10:46
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Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста

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