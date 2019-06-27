Футбол
Генич: исторически именно Парагвай снимал Бразилию с пробегаГазета.Ru вчера в 02:55
Спортивный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Кубка Америки 2019 года между Бразилией и Парагваем, сообщает "Рейтинг Букмекеров". Матч начнется в ночь с 27 на 28 июня в 3:30 (мск).
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