Футбол
На Кубке Америки начинается жара: бразильцы распечатают плей-оффСоветский спорт вчера в 10:55
Последний матч Бразилия у Парагвая выиграла уверенно (3:0 в отборе к ЧМ-2018, при незабитом Неймаром пенальти). А вот последнюю встречу на Копа Америка в 2015-м проиграла по пенальти.
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Бразилия — Парагвай. Прогноз (к. 1.82) и ставки на тоталы в матче Кубка Америки 28 июня 2019 года
LiveSport.ru26 июня в 08:30
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