Футбол
Генич: исторически именно Парагвай снимал Бразилию с пробегаГазета.Ru вчера в 02:55
Спортивный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Кубка Америки 2019 года между Бразилией и Парагваем, сообщает "Рейтинг Букмекеров". Матч начнется в ночь с 27 на 28 июня в 3:30 (мск).
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Бразилия — Парагвай. Прогноз (к. 1.82) и ставки на тоталы в матче Кубка Америки 28 июня 2019 года
LiveSport.ru26 июня в 08:30
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