Генич: исторически именно Парагвай снимал Бразилию с пробегаГазета.Ru вчера в 02:55

Спортивный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Кубка Америки 2019 года между Бразилией и Парагваем, сообщает "Рейтинг Букмекеров". Матч начнется в ночь с 27 на 28 июня в 3:30 (мск).

Генич: исторически именно Парагвай снимал Бразилию с пробега

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