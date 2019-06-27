Футбол

Генич: исторически именно Парагвай снимал Бразилию с пробегаГазета.Ru вчера в 02:55

Спортивный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Кубка Америки 2019 года между Бразилией и Парагваем, сообщает "Рейтинг Букмекеров". Матч начнется в ночь с 27 на 28 июня в 3:30 (мск).
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Футбол, Кубок Америки, четвертьфинал, Бразилия - Парагвай, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ruвчера в 19:59

На Кубке Америки — пора четвертьфиналов. Нас могут ждать сенсации

Матч ТВ26 июня в 10:30

Календарь четвертьфиналов Кубка Америки

Советский спортвчера в 04:39

Бразилия — Парагвай, конкурс прогнозов на матч Кубка Америки-2019

Чемпионатвчера в 11:15

Бразилия - Парагвай: прогноз на 1/4 финала Кубка Америки

Prognozist26 июня в 11:01

Кубок Америки. Бразилия — Парагвай. Видеотрансляция, смотреть онлайн

Sport24.ruвчера в 19:19

Бразилия — Парагвай. Прогноз (к. 1.82) и ставки на тоталы в матче Кубка Америки 28 июня 2019 года

LiveSport.ru26 июня в 08:30
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:18, Вашингтон
Политика

Возвращение России в ПАСЕ объяснили тайной сделкой

По данным издания, Россия и страны Запада заключили тайное соглашение, согласно которому российская делегация вернется в ПАСЕ без каких-либо ограничений, а Москва, в свою очередь, выплатит ассамблее членские взносы за два года, определит схему освобождения украинских моряков, а также позволит работать мониторинговой миссии Совета Европы в Крыму.
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Мэй назвала Путину условия нормализации отношений между РФ и Британией

Обновлено в 06:53
Культура

Соловьева назвали падальщиком за ложь о журналисте «Новой газеты»

Ведущие начали выпуск программы от 19 июня с упоминания «Новой газеты» и ее журналиста.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Основатель «Рольфа» сообщил о задержании одного топ-менеджера компании

По уголовному делу, возбужденному в отношении руководителей группы компаний «Рольф», задержан директор департамента развития бизнеса и член совета директоров Анатолий Кайро, сообщил председатель совета директоров компании Сергей Петров.
Обновлено в 03:48
Транспорт

Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево

Очевидцы публикуют видео с места подтопления участка дороги в районе столичного аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 07:00
Общество

В Иркутской области паводок подтопил более 2 тыс. жилых домов

В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках затопило 2392 жилых домов.
Обновлено в 02:10
Общество

PR-директор Алибасова объяснился за «спектакль» с отравлением

Обновлено вчера в 19:54
Армия и оружие

Подлодки «Ясень-М» и «Лада» заказало Минобороны РФ

Министерство обороны России заключило сделку на поставку партии многоцелевых атомных подлодок «Ясень-М» и дизель-электрических «Лад» во время форума «Армия-2019».
Обновлено вчера в 10:09
Происшествия

В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Обновлено в 02:52
Общество

Ремонт общественного пространства «Яма» завершится в кратчайшие сроки

Обновлено в 05:22
Происшествия

Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе

Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
Авто

Китайский пикап JAC T6 появится в России в сентябре

По сообщению пресс-службы «Джак автомобиль», новый пикап JAC T6 появится у российских дилеров марки 1 сентября нынешнего года.
Обновлено в 04:48
Гаджеты

В России начинаются продажи смартфона Xiaomi Mi 9T

Обновлено в 01:52
Политика

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Обновлено в 05:19
Происшествия

Число фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» увеличилось до 13

Адвокат одного из фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба», Светланы Балабай, Дмитрий Натариус рассказал, что число фигурантов увеличилось с 10 до 13 человек.
Обновлено в 05:26
Политика

В Крыму одобрили слова Порошенко о статусе полуострова

Бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков в пятницу, 28 июня.
Обновлено в 06:49
Общество

Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список животных, запрещенных к содержанию.
Обновлено в 01:37
Шоу-бизнес

Российская певица заявила о неспособности прожить на сто тысяч в месяц

Обновлено в 06:13
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Путин и Трамп пообщались на ходу на саммите G20

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обменялись несколькими фразами на саммите G20 в Осаке и вместе прошли на церемонию фотографирования с участниками встречи.
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Происшествия

Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля

В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Кокорин и Мамаев будут отправлены в одну колонию

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко сообщил, что принято решение отправить осужденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в одну колонию.
Обновлено в 05:11
Авто

УАЗ Патриот с автоматом появится в сентябре

В продаже УАЗы Патриот и Пикап с автоматом появятся в конце августа – начале сентября этого года.
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Для тех, кто не хочет Pocophone F1. Обзор Samsung Galaxy A70

Ведь сегодняшним гостем стал Galaxy A70 - предпоследнее устройство в линейке, которое обещает нам современные технологии в красивом корпусе по адекватной цене.
Обновлено в 06:10
Общество

Атмосферное давление в Москве побило рекорд 63-летней давности

Атмосферное давление в столице побило рекорд 1956 года, сообщает портал "Метеоновости".
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Общество

Россияне назвали желаемый размер дохода для комфортной жизни на пенсии

Почти 36% россиян считают, что для комфортной жизни на пенсии им необходим доход в 30 тыс. руб. в месяц, показали результаты опроса НПФ «Сбербанка», поступившие в распоряжение РБК.
Обновлено в 07:02
Политика

Путин подписал закон о защите прав дольщиков

Напомним, в июне Госдума и Совфед одобрили пакет законов о долевом строительстве.
Обновлено в 05:24
Происшествия

В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку

Макаренко рассказала, что на месте происшествия начала вести видеосъемку, но находившиеся поблизости казаки, сотрудники водоканала и представители администрации пытались ей помешать, а помощница мэра сначала вырвала из рук телефон, а потом ударила журналистку по голове.
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Пропавшего в Башкирии 7-летнего мальчика нашли мертвым

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Зеленский дал гражданство грузинским наемникам

Обновлено в 06:55
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Парагвай
Государство
Государство в Южной Америке, не имеющее выхода к морю. На юге и юго-западе граничит с Аргентиной, на северо-западе - с Боливией, на востоке и северо-востоке - с Бразилией. В переводе с языка гуарани «парагвай» означает «от великой реки» - подразумевается река Парана. Из-за центрального положения в Южной Америке, Парагвай иногда называют «сердцем Америки».
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