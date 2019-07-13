Футбол
Генич и Кривохарченко оценили шансы «Сочи»и «Тамбова» в матчах первого тура РПЛСобеседник вчера в 09:12
Комментаторы «Матч ТВ» рассказали об играх, предстоящих клубам-дебютантам РПЛ в первом туре чемпионата России по футболу. 13 июля «Сочи» сыграет в гостях против московского «Спартака».
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Спартак - Сочи 13 июля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Комсомольская правдавчера в 23:50
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Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.
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