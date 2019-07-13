Комментаторы «Матч ТВ» рассказали об играх, предстоящих клубам-дебютантам РПЛ в первом туре чемпионата России по футболу. 13 июля «Сочи» сыграет в гостях против московского «Спартака».

Генич и Кривохарченко оценили шансы «Сочи»и «Тамбова» в матчах первого тура РПЛ

Политика На дом Габунии повесили позорную табличку В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".

Политика Зеленский прокомментировал разговор с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».

Происшествия Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета Здание телеканала "112 Украина" в Киеве обстреляли неизвестные в ночь на субботу из гранатомета, никто не пострадал.

Общество Роструд назвал допустимый возраст для начала трудовой деятельности Если один из родителей против заключения трудового договора с ребенком младше 15 лет, учитывается мнение самого несовершеннолетнего или органа опеки и попечительства.

Происшествия СК уточнил обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве Девять человек погибли в Туве во время пересечения реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя.

Политика На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.

Общество Прокуратура предупредила организаторов несогласованного митинга в Москве о последствиях Прокуратура Москвы предостерегла организаторов возможной несанкционированной акции, намеченной на 14 июля оппозиционными политиками в центре Москвы, о негативных последствиях.

Политика Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.

Происшествия В Уфе неизвестные избили полицейского и похитили табельное оружие Несколько молодых людей, которые дрались у ночного клуба в Уфе, избили полицейского, прибывшего на место конфликта.

Авто Опубликован первый тизер нового Nissan Juke В Европе продажи нового Nissan Juke начнутся в первом квартале 2020 года.

Хоккей Зернов считает, что Михеев сможет проявить себя в «Торонто» Нападающий "Авангарда" Денис Зернов уверен, что его бывший партнер по омской команде форвард Илья Михеев сможет проявить себя в "Торонто".

Политика Телемост с Украиной растрогал Симоньян до слез Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как прошел телемост России и Украины на российском телеканале.

Шоу-бизнес Лобода устроила скандал из-за гримерки Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.

Авто Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.

Здоровье Сомнолог рассказал, сколько часов сна необходимо человеку У каждого человека есть своя норма по количеству часов сна. Об этом рассказал RT врач-сомнолог Александр Пальман.

Политика Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.

Здоровье Диетолог назвал пять действий для эффективного похудения Известный британский диетолог Руди Мауэр перечислил пять способов, благодаря которым можно эффективно похудеть без вреда для здоровья.

Общество Составлен рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников Топ-45 российских вузов, чьи выпускники 2013–2018 годов являются самыми высокооплачиваемыми в сфере экономики и финансов, представил сервис по поиску работы Superjob.

Происшествия Власти рассказали о состоянии пострадавшего в Якутии росгвардейца Глава Среднеколымского района Евгений Слепцов рассказал о состоянии пострадавшего в Якутии сотрудника Росгвардии Николая Афанасьева.

Общество Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел Россельхознадзор связал массовую гибель пчел в ряде регионов с бесконтрольным применением пестицидов.