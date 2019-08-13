Футбол

Генич и Казанский прокомментируют матч за Суперкубок УЕФАSportbox.RU 06:25

Ливерпуль — Челси
завтра
в 15:00
Суперкубок УЕФА, Финал
Стадион «Инёню»
Комментаторы Константин Генич и Денис Казанский получили назначение на игру за Суперкубок УЕФА между «Ливерпулем» и «Челси», которую 14 августа в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Трансляция из Стамбула со стадиона «Бешикташ Парк» начнется в 21:55 по московскому времени.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз букмекеров на Суперкубок УЕФА

Sport24.ru10:30

Ловрен пропустит матч за Суперкубок УЕФА

Спорт-Экспресс05:58

«Ливерпуль» – «Челси»: прогноз Жорди Гратакоса на Суперкубок УЕФА

Чемпионат09:45

Генич и Казанский прокомментируют матч за Суперкубок УЕФА между «Ливерпулем» и «Челси»

Sports.ru07:13

Защитник «Ливерпуля» может перейти в «Рому»

Советский спорт07:50

Генич и Казанский прокомментируют матч за Суперкубок УЕФА

Матч ТВ06:25

«Ливерпуль» – «Челси». 14.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Metaratings11 августа в 15:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:38, Вашингтон
Экономика

США отложили введение новых пошлин на китайские товары до декабря

Власти США решили отложить до 15 декабря введение 10%-ных пошлин на отдельные виды импортируемых Китаем товаров, сообщается на сайте Торгового представительства США.
Обновлено в 11:00
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Общество

Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Политика

Власти Киргизии уволили замглавы МВД, уговорившего Атамбаева сдаться

Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес

Мать Бузовой вступилась за дочь после слов о блокадниках

Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой отреагировала на негативную реакцию интернет-пользователей по поводу того, что ее дочь назвала себя блокадницей.
Обновлено в 10:27
Космос

«Роскосмос» сообщил о прогрессе в создании ядерного «буксира»

Госкорпорация «Роскосмос» разработала конструкторскую документацию и провела испытания составных частей макета транспортно-энергетического модуля на основе ядерной электродвигательной установки мегаваттного класса (проект ТЭМ), сказано в отчете (*pdf) «Роскосмоса» за 2018 год.
Обновлено в 11:10
Финансы

Зампред Сбербанка объяснил разницу в ставках кредитов в России и Чехии

Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис объяснил, почему в Чехии ставки на кредиты ниже, чем в России.
Обновлено в 09:19
Футбол

Дзюба и Слуцкий обменялись шутками в Instagram

Обновлено в 10:21
Политика

В Кремле прокомментировали акции протеста в Москве

Как отметил Песков, сотрудники правоохранительных органов в данном случае выполняют свои обязанности, делая всё необходимое для того, чтобы пресечь «подобные нелегитимные попытки», а также обеспечить безопасность в ходе согласованных акций.
Обновлено в 06:13
Происшествия

В Уфе экс-дознавательнице стало плохо в суде во время дачи показаний

Потерпевшая впервые пришла в суд для дачи показаний, однако спустя некоторое время после начала заседания ей вдруг неожиданно стало плохо.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника

Бывшего кандидата в депутаты Мосгордумы Константина Янкаускаса задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал десять суток ареста за призыв участвовать в несанкционированной акции 5 августа.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП в ДНР

В Шахтерске (восток ДНР) украинские националисты подорвали несколько опор ЛЭП.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие

Российский Су-27 оттеснил натовский F-18 от самолета Шойгу

Российский Су-27 оттеснил истребитель НАТО F-18, который пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу, сообщил корреспондент ТАСС, который был на борту самолета.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Девушке, которую избил полицейский при задержании, грозит суд

Дарья Сосновская, получившая сильный удар в живот от полицейского во время задержания после согласованного митинга на проспекте Сахарова, может быть привлечена за нарушение порядка проведения митинга.
Обновлено вчера в 15:29
Политика

Владимир Зеленский выполнил обещание и ушел из бизнеса

Обновлено в 10:35
Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке

Обновлено в 02:21
Футбол

В «Ахмате» опровергли воздействие на судью после матча со «Спартаком»

Обновлено в 08:24
Происшествия

В Екатеринбурге задержали устроившего смертельное ДТП водителя

В Екатеринбурге водителю «КИА», устроившему массовое дорожно-транспортное происшествие на улице Малышева, в результате которого погибли два человека, предъявили обвинения.
Обновлено в 10:30
Культура

Третьяковская галерея открыла обновленную экспозицию на Крымском Валу

Государственная Третьяковская галерея обновила постоянную экспозицию в здании на Крымском Валу.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес

Ксения Бородина прокомментировала слухи о расставании с мужем

Недавно в Сети начали обсуждать очередное расставание Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова.
Обновлено в 11:01
Происшествия

На Черноморском побережье Краснодарского края загорелся лес

Лес горит в районе бухты Инал на Черноморском побережье Краснодарского края, угрозы распространения огня на населенные пункты нет, сообщает ГУМЧС по региону.
Обновлено в 09:15
Религия

Архитекторы предложили футуристический проект храма в Екатеринбурге

Архитектурная студия Rock представила футуристический проект храма Святой Екатерины на одной из площадок, которая войдет в опрос о месте строительства собора.
Обновлено в 07:30
Происшествия

На Кубани четыре человека погибли в ДТП

Обновлено в 11:24
Происшествия

Росгидромет подтвердил скачок радиации в Северодвинске в день ЧП

Датчики Росгидромета зафиксировали превышение радиационного фоне в Северодвинске до 16 раз в день аварии на полигоне под Неноксой, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные ведомства.
Обновлено в 05:00
Музыка

Наргиз окончательно ушла от Максима Фадеева

Артистка объявила о том, что окончательно прекратила свое сотрудничество с продюсерским центром Максима Фадеева.
Обновлено в 04:42
Политика

Такая нелепица. В РФ отреагировали на новую инициативу Зеленского

Депутат Госдумы Леонид Калашников назвал нелепицей инициативу президента Украины Владимира Зеленского упростить получение украинского гражданства россиянами, которые «преследуются за политические убеждения».
Обновлено в 11:25
Армия и оружие

В США проверят спецназ на наркотики

Обновлено в 00:05
Политика

Режимный морской район вокруг Крыма хотят создать на Украине

Государственное учреждение "Госгидрография" планирует создать морской режимный район вокруг Крымского полуострова.
Обновлено в 11:29
Экономика

Суд начал банкротство бывшей компании Ананьевых «Техносерв»

Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства в отношении одной из крупнейших российских IT-компаний, «Техносерв АС».
Обновлено в 04:40
Происшествия

Начальника полиции Омска уволили за драку в московском метро

Начальник полиции Омска, полковник МВД Алексей Меркушов уволен после служебной проверки по факту драки в метро Москвы, сообщает 13 августа ТАСС.
Обновлено в 10:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное