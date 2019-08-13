Комментаторы Константин Генич и Денис Казанский получили назначение на игру за Суперкубок УЕФА между «Ливерпулем» и «Челси», которую 14 августа в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Трансляция из Стамбула со стадиона «Бешикташ Парк» начнется в 21:55 по московскому времени.

Генич и Казанский прокомментируют матч за Суперкубок УЕФА

Экономика США отложили введение новых пошлин на китайские товары до декабря Власти США решили отложить до 15 декабря введение 10%-ных пошлин на отдельные виды импортируемых Китаем товаров, сообщается на сайте Торгового представительства США.

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Общество Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.

Шоу-бизнес Мать Бузовой вступилась за дочь после слов о блокадниках Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой отреагировала на негативную реакцию интернет-пользователей по поводу того, что ее дочь назвала себя блокадницей.

Космос «Роскосмос» сообщил о прогрессе в создании ядерного «буксира» Госкорпорация «Роскосмос» разработала конструкторскую документацию и провела испытания составных частей макета транспортно-энергетического модуля на основе ядерной электродвигательной установки мегаваттного класса (проект ТЭМ), сказано в отчете (*pdf) «Роскосмоса» за 2018 год.

Финансы Зампред Сбербанка объяснил разницу в ставках кредитов в России и Чехии Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис объяснил, почему в Чехии ставки на кредиты ниже, чем в России.

Политика В Кремле прокомментировали акции протеста в Москве Как отметил Песков, сотрудники правоохранительных органов в данном случае выполняют свои обязанности, делая всё необходимое для того, чтобы пресечь «подобные нелегитимные попытки», а также обеспечить безопасность в ходе согласованных акций.

Происшествия В Уфе экс-дознавательнице стало плохо в суде во время дачи показаний Потерпевшая впервые пришла в суд для дачи показаний, однако спустя некоторое время после начала заседания ей вдруг неожиданно стало плохо.

Происшествия Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника Бывшего кандидата в депутаты Мосгордумы Константина Янкаускаса задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал десять суток ареста за призыв участвовать в несанкционированной акции 5 августа.

Происшествия Украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП в ДНР В Шахтерске (восток ДНР) украинские националисты подорвали несколько опор ЛЭП.

Армия и оружие Российский Су-27 оттеснил натовский F-18 от самолета Шойгу Российский Су-27 оттеснил истребитель НАТО F-18, который пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу, сообщил корреспондент ТАСС, который был на борту самолета.

Происшествия Девушке, которую избил полицейский при задержании, грозит суд Дарья Сосновская, получившая сильный удар в живот от полицейского во время задержания после согласованного митинга на проспекте Сахарова, может быть привлечена за нарушение порядка проведения митинга.

Происшествия В Екатеринбурге задержали устроившего смертельное ДТП водителя В Екатеринбурге водителю «КИА», устроившему массовое дорожно-транспортное происшествие на улице Малышева, в результате которого погибли два человека, предъявили обвинения.

Культура Третьяковская галерея открыла обновленную экспозицию на Крымском Валу Государственная Третьяковская галерея обновила постоянную экспозицию в здании на Крымском Валу.

Шоу-бизнес Ксения Бородина прокомментировала слухи о расставании с мужем Недавно в Сети начали обсуждать очередное расставание Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова.

Происшествия На Черноморском побережье Краснодарского края загорелся лес Лес горит в районе бухты Инал на Черноморском побережье Краснодарского края, угрозы распространения огня на населенные пункты нет, сообщает ГУМЧС по региону.

Религия Архитекторы предложили футуристический проект храма в Екатеринбурге Архитектурная студия Rock представила футуристический проект храма Святой Екатерины на одной из площадок, которая войдет в опрос о месте строительства собора.

Происшествия Росгидромет подтвердил скачок радиации в Северодвинске в день ЧП Датчики Росгидромета зафиксировали превышение радиационного фоне в Северодвинске до 16 раз в день аварии на полигоне под Неноксой, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные ведомства.

Музыка Наргиз окончательно ушла от Максима Фадеева Артистка объявила о том, что окончательно прекратила свое сотрудничество с продюсерским центром Максима Фадеева.

Политика Такая нелепица. В РФ отреагировали на новую инициативу Зеленского Депутат Госдумы Леонид Калашников назвал нелепицей инициативу президента Украины Владимира Зеленского упростить получение украинского гражданства россиянами, которые «преследуются за политические убеждения».

Политика Режимный морской район вокруг Крыма хотят создать на Украине Государственное учреждение "Госгидрография" планирует создать морской режимный район вокруг Крымского полуострова.

Экономика Суд начал банкротство бывшей компании Ананьевых «Техносерв» Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства в отношении одной из крупнейших российских IT-компаний, «Техносерв АС».