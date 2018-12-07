Футбол

Генич: «„Зенит“ победит „Рубин“ со счетом 2:0»
Sport24.ru
08:03

Зенит — Рубин
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
Зенит
Расстановка 3‑5‑2
99
Лунев
  
2
Анюков
  
6
Иванович
  
13
Нету
  
14
Кузяев
  
33
Эрнани
  
5
Паредес
  
21
Ерохин
  
20
Мак
  
11
Дриусси
  
17
Шатов
  
21
Бабурин
  
50
Abdullin
  
5
Уремович
  
44
Навас
  
80
Сорокин
  
12
Калинин
  
88
Камболов
  
18
Могилевец
  
14
Гранат
  
19
Байрамян
  
65
Сагитов
  
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич дал свой прогноз на матч между «Зенитом» и «Рубином» в РПЛ, который пройдет сегодня, 9 декабря. «Рубину» придется тяжело без Азмуна.
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Генич: «„Зенит“ победит „Рубин“ со счетом 2:0»

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