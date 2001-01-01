Генич: «„Краснодар“ показал себя очень солидной командой»Soccer.ru 02:26

Российский комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Кубка России между "Ростовом" и "Краснодаром". «Ростов» при аншлаге будет принимать «Краснодар» в Кубке России.

Генич: «„Краснодар“ показал себя очень солидной командой»

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