Футбол

Колумбия победила Катар в матче Кубка АмерикиРБК вчера в 19:29

Колумбия одержала вторую победу подряд и возглавила группу «Б», а приглашенные на Кубок Америки катарцы остались на третьем месте. В 3:30 мск свой матч проведут их соперники — сборные Аргентины и Парагвая.
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Вильмар Барриос – кумир всей Южной Америки, «Зенит» уже готов продать его за крупную сумму

Спорт день за днем06:04

Колумбия - Катар: единственный гол Сапаты. Видео

Спорт-Экспрессвчера в 19:43

Колумбия — Катар. Прогноз (к. 1.88) на тоталы в матче Кубка Америки 20 июня 2019 года

LiveSport.ru18 июня в 06:55

Красивый гол головой — в видеообзоре матче Колумбия — Катар

Чемпионат03:11

Букмекеры: Колумбия легко обыграет Катар на Кубке Америки

ODDS.ruвчера в 01:33

Колумбия – Катар: легкая победа «кофейщиков»?

Все про Спорт ру18 июня в 10:23

Сборная Колумбии обыграла Катар на Кубке Америки

Матч ТВвчера в 19:25
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Транспорт

В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам

Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.
Обновлено в 05:11
Политика

Прямая линия с президентом. Владимир Путин ответит на вопросы россиян

Прямая линия с главой государства Владимиром Путиным начнется сегодня в 12 часов дня по московскому времени, то есть в два - по местному.
Обновлено в 03:23
Политика

Депутат Госдумы Виктор Карамышев стал мэром Курска

Обновлено в 05:22
Происшествия

Пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за проблем с закрылками

Вылетевший в Санкт-Петербург пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за технических проблем, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах управления воздушным движением полуострова.
Обновлено в 06:25
Политика

Путин назвал причину санкций против Huawei

Сегодня во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» президент России выдвинул свою версию того, почему США внесли китайскую компанию Huawei в «чёрный список».
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес

Русская жена экс-короля Малайзии рассказала о знакомстве с мужем

Русская жена экс-короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина впервые рассказала о знакомстве с мужем.
Обновлено в 02:20
Политика

Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17

Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
Обновлено в 04:21
Кино

«Мстители: Финал» вернутся в кинотеатры

Обновлено вчера в 19:45
Происшествия

Активистам Шиеса не дадут обратиться к Путину на прямую линию

Активистам, протестующим против создания мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области, помешают обратиться к президенту РФ Владимиру Путину на прямую линию, сообщает Znak.com.
Обновлено в 05:14
Политика

Оппозиция Грузии потребовала отставки спикера парламента

Депутаты оппозиционных партий в Грузии потребовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе после того, как президент Межпарламентской ассоциации православия Сергей Гаврилов открыл в Тбилиси сессию, сидя в кресле председателя законодательного органа.
Обновлено в 06:49
Происшествия

На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти

Загрязнение «Дружбы» хлорорганикой, обнаруженное в апреле, привело к приостановке прокачки российской нефти в европейские страны — Польшу, Украину, Германию, Венгрию и Словению.
Обновлено в 06:23
Финансы

Курс доллара обновил минимум года

Курс доллара обновил минимум текущего года, опустившись ниже 63,63 рубля.
Обновлено в 03:03
Политика

Путин ответил на обвинения в оккупации Донбасса

Президент России Владимир Путин считает, что обвинения в адрес Москвы в оккупации Донбасса — полная чушь и ложь.
Обновлено в 06:29
Авто

Названы четыре лучших внедорожника за 900 тысяч рублей

Имея 900 тысяч рублей в кошельке, можно купить отличный рамный внедорожник Great Wall Hover H5 2014-2015 года с подключаемым передним приводом и понижающим рядом.
Обновлено в 06:42
Экономика

Путин усомнился в жалобах россиян на маленькие зарплаты

Президент России Владимир Путин заявил, что россияне, работающие на полную ставку, не могут получить зарплату меньше 11 тысяч рублей.
Обновлено в 05:25
Общество

Алибасов заявил, что лишает сына наследства

Обновлено вчера в 22:54
Происшествия

Смертельное ДТП с автобусом произошло в Челябинской области

Обновлено вчера в 20:18
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Автоспорт

Штраф Феттеля будет пересмотрен в пятницу на Поль-Рикаре

Заседание с участием стюардов состоится в пятницу на Поль-Рикаре и начнется в 15:15 по московскому времени, за 45 минут до начала второй части свободных заездов Гран При Франции.
Обновлено в 05:50
Происшествия

СМИ узнали о фабрикации уголовного дела в наркополиции Раменского

Следователи предъявили обвинение экс-начальнику отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД России «Раменское» подполковнику Дмитрию Понкратову по делу об организации преступной группы.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

Обновлено вчера в 12:03
Общество

Андрей Чибис: В Мурманской области есть проблемы с зарплатами

В соцсетях врио губернатора Андрей Чибис прокомментировал обращение, поступившее на «Прямую линию» с Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:24
Общество

В Ново-Переделкине построят Ледовый дворец

Ледовый дворец площадью 10 тыс. кв. м с динамичным рисунком на фасадах построят в московском районе Ново-Переделкино.
Обновлено в 06:42
Политика

Путин заступился за «Единую Россию»

В Москве в семнадцатый раз проходит "Прямая линия с Владимиром Путиным".
Обновлено в 06:56
Политика

Колл-центр «прямой линии» с Путиным подвергся DDoS-атаке

Колл-центр "прямой линии" с президентом Владимиром Путиным подвергся DDoS -атаке из-за рубежа, сообщили ведущие в ходе программы.
Обновлено в 06:48
Происшествия

В Чемодановку после конфликта вернулись несколько цыганских семей

Обновлено в 06:30
Политика

Избитый в Черкассах украинский журналист умер

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Спорт

Алина Загитова рассказала, какой вопрос задаст Путину

Обновлено в 05:16
Общество

Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям

Крупнейшие объединения российских и иностранных предпринимателей обратились в Верховный суд (ВС) с просьбой не отменять срок давности по делам об уклонении от налогов.
Обновлено в 02:56
Политика

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился к Трампу в Мосгорсуде

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился за помощью к США, Канаде, Великобритании и Ирландии, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:02
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Катар
Государство в Передней Азии
Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
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