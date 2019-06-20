Колумбия победила Катар в матче Кубка АмерикиРБК вчера в 19:29

Колумбия одержала вторую победу подряд и возглавила группу «Б», а приглашенные на Кубок Америки катарцы остались на третьем месте. В 3:30 мск свой матч проведут их соперники — сборные Аргентины и Парагвая.

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Транспорт В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.

Политика Прямая линия с президентом. Владимир Путин ответит на вопросы россиян Прямая линия с главой государства Владимиром Путиным начнется сегодня в 12 часов дня по московскому времени, то есть в два - по местному.

Происшествия Пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за проблем с закрылками Вылетевший в Санкт-Петербург пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за технических проблем, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах управления воздушным движением полуострова.

Политика Путин назвал причину санкций против Huawei Сегодня во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» президент России выдвинул свою версию того, почему США внесли китайскую компанию Huawei в «чёрный список».

Шоу-бизнес Русская жена экс-короля Малайзии рассказала о знакомстве с мужем Русская жена экс-короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина впервые рассказала о знакомстве с мужем.

Политика Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17 Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.

Происшествия Активистам Шиеса не дадут обратиться к Путину на прямую линию Активистам, протестующим против создания мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области, помешают обратиться к президенту РФ Владимиру Путину на прямую линию, сообщает Znak.com.

Политика Оппозиция Грузии потребовала отставки спикера парламента Депутаты оппозиционных партий в Грузии потребовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе после того, как президент Межпарламентской ассоциации православия Сергей Гаврилов открыл в Тбилиси сессию, сидя в кресле председателя законодательного органа.

Происшествия На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти Загрязнение «Дружбы» хлорорганикой, обнаруженное в апреле, привело к приостановке прокачки российской нефти в европейские страны — Польшу, Украину, Германию, Венгрию и Словению.

Финансы Курс доллара обновил минимум года Курс доллара обновил минимум текущего года, опустившись ниже 63,63 рубля.

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Экономика Путин усомнился в жалобах россиян на маленькие зарплаты Президент России Владимир Путин заявил, что россияне, работающие на полную ставку, не могут получить зарплату меньше 11 тысяч рублей.

Экономика Цены на отопление пересчитают в России В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.

Автоспорт Штраф Феттеля будет пересмотрен в пятницу на Поль-Рикаре Заседание с участием стюардов состоится в пятницу на Поль-Рикаре и начнется в 15:15 по московскому времени, за 45 минут до начала второй части свободных заездов Гран При Франции.

Происшествия СМИ узнали о фабрикации уголовного дела в наркополиции Раменского Следователи предъявили обвинение экс-начальнику отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД России «Раменское» подполковнику Дмитрию Понкратову по делу об организации преступной группы.

Общество Андрей Чибис: В Мурманской области есть проблемы с зарплатами В соцсетях врио губернатора Андрей Чибис прокомментировал обращение, поступившее на «Прямую линию» с Владимиром Путиным.

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Политика Избитый в Черкассах украинский журналист умер Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.

Общество Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям Крупнейшие объединения российских и иностранных предпринимателей обратились в Верховный суд (ВС) с просьбой не отменять срок давности по делам об уклонении от налогов.