Футбол
Колумбия победила Катар в матче Кубка АмерикиРБК вчера в 19:29
Колумбия одержала вторую победу подряд и возглавила группу «Б», а приглашенные на Кубок Америки катарцы остались на третьем месте. В 3:30 мск свой матч проведут их соперники — сборные Аргентины и Парагвая.
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Колумбия — Катар. Прогноз (к. 1.88) на тоталы в матче Кубка Америки 20 июня 2019 года
LiveSport.ru18 июня в 06:55
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